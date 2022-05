Holbeinův obraz skrývá tajemství: Kterou svou ženu miloval Jindřich VIII. nejvíc

Portrét Jindřicha VIII. od Hanse Holbeina ml., cca 1540

Foto: Profimedia.CZ

S odpovědí na tuto otázku by mohl pomoci jeho obraz. Výtvarná díla často obsahují nějaké stopy nebo kódy jakoby ti, kdo si jejich malbu objednali, věděli, že jednou bude potřeba. Zdá se, že i Jindřich VIII. ukryl na obraze významnou stopu, která by mohla identifikovat jeho oblíbenou ženu. Ale pozor! Ostatní manželky se to nesmějí dozvědět!