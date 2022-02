Co všechno musel umět středověký holič: Dělal to, čeho se zdráhali i lékaři

Trepanace - Hieronymus Bosch

Foto: Profimedia.CZ

Vypálit ránu nebo amputovat zanícenou končetinu nejsou úkony, na které by si troufl každý. Ve středověku na ně neměli žaludek ani studovaní lékaři. Někdo však pacientům pomoci musel. Chtělo to někoho, kdo má pevnou ruku a umí zacházet s ostrými nástroji. No jistě - holič to zvládne!