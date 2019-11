Holka na zabití: Dagmar Havlová otěhotněla a málem ji to stálo kariéru

Když režisér Juraj Herz natáčel dramatickou detektivku Holka na zabití, byl si jistý, že snímek bude slavit úspěch už díky Dagmar Havlové v hlavní roli. Výraznou herečku objevil při konkurzu k filmu Holky z porcelánu.

Pro role děvčat pracujících ve skladu porcelánky režisér potřeboval mladé, neokoukané tváře. A protože v Praze vhodné dívky nenašel, nechal si poslat fotografie studentek brněnské JAMU. Z nich ho nejvíce zaujala právě Dagmar, tehdy ještě Veškrnová. Když se s ní pak setkal osobně, nejraději by jí byl svěřil pět rolí najednou.

Holku na zabití pak Herz připravil Dáše přímo na tělo. Z dnešního pohledu možná nejde o zlatý hřeb detektivních příběhů, ale v roce 1975 se diváci na tento snímek rádi podívali a někteří si ho z nostalgie pustí i po letech.

Kariéra se mladé Dagmar rýsovala velmi slibně. V době, kdy natáčela Holku na zabití, zároveň končila studia na JAMU, s novomanželem Radvítem Novákem se přestěhovala do Prahy a získala angažmá v Divadle Jiřího Wolkera. Juraj Herz plánoval další film, kde by obsadila hlavní roli.

Jenomže herečka všem vyrazila dech: nečekaně oznámila, že čeká miminko. Načasovala si to tak nešťastně, že se místo radostných gratulací dočkala spíš rozpačitých pohledů. Dokonce se našli lidé, kteří jí mateřství rozmlouvali. Ředitel divadla jí rovnou pohrozil vyhazovem. "Tehdy jsem tomu panu řediteli řekla, že mám podepsanou smlouvu a zákon mě chrání, těhotnou mě vyhodit nemůže," vzpomínala herečka, pro kterou bylo dítě důležitější než kariéra. Slíbila ale, že bude na jevišti vystupovat tak dlouho, dokud jí to zdravotní stav dovolí. S těhotenským bříškem pak vystupovala i v roli princezny, až to působilo komicky.

Narození dcery Niny talentované Dáše kariéru nakonec nezkazilo. Režisér Herz na svou hereckou favoritku počkal a nabídl jí účinkování v dalších filmech, včetně Upíra z Feratu. Dnes je Dagmar Havlová natolik známá, že více podrobností snad ani nemusíme psát.