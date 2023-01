Většina z nás si bez umělé inteligence nedokáže představit život. Senzory na autech za nás parkují, nakoupíme přes aplikace, rodinu můžeme vidět, i když je stovky kilometrů daleko. Historik Yuval Noah Harari ale varuje, že lidstvo zanedlouho ztratí nejen svou dominanci, ale i samotný smysl.

Hlavním důvodem budou právě špičkové technologie a vědecké průlomy v biotechnologii, včetně genetického inženýrství, jenž nabízí příležitost měnit naše těla k dokonalosti. Profesor historie na Jeruzalémské univerzitě a autor bestsellerů Sapiens a Homo Deus: Stručná historie zítřka si myslí, že náš druh přestane existovat během jednoho nebo dvou století.

Nahradí ho tzv. Homo Deus, člověk božský, který bude nejen z masa a kostí, ale jeho součástí budou i biometrické senzory a harddisky. „Lidé se stanou kyborgy. Budou korigovat genetické nedostatky a vylepšovat se natolik, že přestanou být těmi, jakými je příroda stvořila,” tvrdí vědec.

Zdroj: Pixabay Jaká bude evoluce organismů?

Na internetu se bude surfovat prostřednictvím myšlenek, rozhodnutí se budou provádět pomocí algoritmů a život bude symbolizovat zpracování dat.

Homo deus - evoluce člověka

Tato evoluce se podle profesora již děje. „Studie zadaná Facebookem ukázala, že jeho algoritmy dokáží lidské vlastnosti posoudit lépe než jejich nejbližší,” píše. „Autorita se z jednotlivce přesune na souhrn matematických úkonů, vyhodnocující situace racionálně a objektivně.”

S tím bude souviset také konec individualismu jako víry, že každý je něčím jedinečným. Již nyní umí počítače člověka změřit, analyzovat a odhadnout jeho chování. Data tak budou ceněna. Stanou se zároveň i zbraní. I dnes vědci dokáží ovlivnit volbu a vůli myší tím, že mění neuronové reakce jejich mozku. „Když to jde s hlodavci, proč by to nešlo s lidmi?” ptá se spisovatel.

Záplava informací

Technologický pokrok je podle profesora mnohem rychlejší než procesy, na kterých stojí naše společnost. Harari tvrdí, že se nedokážeme vypořádat se záplavou informací a vyhodnocovat je. Tím prý budou trpět politické procesy a demokratické instituce. „Měli jste někdy pocit, že jste jen ve vleku událostí a jediný způsob, jak zvládnout ten nátlak je zařadit zpátečku? Odpojit se a vrátit se do světa před internetem? Všichni víme, že už to nejde. Lidstvo chce kráčet vpřed,” vysvětluje.

Zdroj: Youtube

Yuval Noah Harari popisuje, že život Homo Deus bude závislý na tom, co nazývá Internetem všech věcí. Má to být propojená síť všech poznatků zaznamenaná v datech. Člověk ji ale nebude mít pod kontrolou, nebude schopen ji rozumět, bude se na ni jen spoléhat.

