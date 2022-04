Vědec přišel s šokujícím tvrzením: V Indonésii stále přežívá duh pračlověka

Žili Homo Floresiensis a Homo sapiens spolu?

Psal se rok 2003. Na indonéském ostrově Flores, pokrytém hlubokými pralesy, byla vykopána téměř kompletní částečně fosilizovaná kostra trpasličího člověka pocházející z doby před 18 000 lety. Podle antropologa Gregory Fortha tento pračlověk možná stále žije.

Objev kostry maličké pravěké ženy přepsal vědomosti o historii člověka. Fakt, že ona a její další nalezení příbuzní byli současníky Homo erectus i Homo sapiens narušil a zpochybnil časové rozložení evoluce. Také naznačil, že nové druhy vznikaly ne před miliony lety, ale poměrně nedávno.

Další zvláštností byla její velikost. Byla vysoká jen asi jeden metr a za života vážila asi kolem 25 kilogramů. Nedaleko objevené nástroje a kosti zvířat nesoucí stopy po řezech dokazují, že její druh byl inteligentní a oplýval podobnými či stejnými dovednostmi jako naši předchůdci i přesto, že měl mozek o dvě třetiny menší.

Homo Floresiensis

Odborníci se nakonec shodli, že jde o zvláštního trpasličího člověka, jež se pravděpodobně vyvinul v izolaci ostrova Flores z větších druhů Homo erectus, kteří zde přišli před dvěma miliony lety. Pojmenovali ho Homo Floresiensis. Kdy přesně vyhynul se zatím neví. Místní obyvatelé si však mezi sebou po generace předávají pověst, vypravující o chlupatých obyvatelích pralesa a jeskyní. Říkají jim „Ebu Gogo“ - pramáti, co všechno sní.

Tato stvoření se na ostrově měla vyskytovat ještě před 200 lety a vyhubit je měli domorodci. Ženy trpasličích hominidů měly mít extrémně povislá ňadra, dlouhá tak, že si je přehazovaly přes ramena. Dorozumívali se mezi sebou mumlavými zvuky a dokázali opakovat slova po vesničanech. Lezli na stromy a pracovali s kamennými nástroji. Další legenda říká, že měli schopnost polykat celé věci, včetně hmoždířů, štěňat, selat a malých dětí.

Obývali jeskyni nedaleko staré osady Ua. Chodili vzpřímeně, i když trochu nemotorně a byli pokryti chlupy. Jejich obličeje byly podobné opičím, ale měly prý velké psí zuby. Přestože byli malí, byli výjimečně silní a dobře běhali. Nepoužívali zbraně ani oheň a jídlo jedli syrové. S vesničany prý komunikovali jen málokdy.

Žije člověk florenský dodnes?

Tyto popisy zaznamenal antropolog v důchodu Gregory Forth do své knihy Mezi lidoopem a člověkem. Podle 30 svědků Ebu Gogo stále žijí a ukrývají se v hluboko v indonéské džungli. „Díky popisům jsem došel k závěrů, že tajemní malí lidé z legend nejsou opice ani nepatří k druhu Homo sapiens, ale jsou to potomci Homo Floresiensis," píše vědec.

„Náš instinkt velí považovat lidoopy z Flores za zcela imaginární. Proč by ale domorodci lhali? To, co říkají je plně v souladu s tím, co jsme v roce 2003 našli." Podle Fortha by měli paleontologové a další odborníci výpovědi svědků začlenit do pokračujících výzkumů evoluce hominidů v Indonésii i jinde. Na další závěry si však budeme muset počkat.

