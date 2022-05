Podívejte se na chlupaté „hobití lidi“ s velkýma nohama. Možná ještě žijí

Život Homo floresiensis

Nikoho by asi ani ve snu nenapadlo, že nějací pravěcí lidé by mohli obývat místa naší planety ještě dnes. Ale možná to tak je. Existují nejen záběry z kamer, ale i vědecké poznatky o tom, že Homo floresiensis, hobití člověk měřící kolem 1,2 m, zřejmě ještě žije. Jeho příslušníci by stále měli žít na opuštěném indonéském ostrůvku. Navíc je zde i nová kniha renomovaného doktora Gregoryho Forthe Mezi opicí a člověkem, která všechna současná pozorování opičího člověka shrnuje.

Hobiti nebo mimozemšťané? Na první pohled jedna verze absurdnější než druhá. Ale přesto byly v roce 2003 na indonéském ostrově Flores nalezeny kosti 13 hobitům podobných tvorů. Foslie vyvolaly zprvu domněnku o tom, že by mohl existovat další druh rodu Homo. Místo toho ale byla pravda ještě více šokující – nešlo o mimozemšťana, ale o stále žijící lidi, kteří se možná stále vyskytují v odlehlých džunglích Indonésie.

Na pár dní staré video se podívejte zde:



Flores – nový hobitín?

Ostrov Flores je velkým turistickým lákadlem i bez hobitů – kotví zde potápěčské lodě a jezdí sem i spousty turistů, kteří mají rádi odlehlé kouty naší planety. Možná je zde ale ještě jedna atrakce, o které jsme netušili. Zdá se totiž, že malí lidé, Homo floresiensis s chlupatým tělem a velkýma nohama nevyhynuli, jak jsme si mysleli. Antropolog Peter Brown z australské University of New England věří, že hobiti stále žijí, a dokonce pro to má i důkazy.

V jeskyni Liang Bua, ukryté ve vlhké džungli, vědci navíc objevili dávné obydlí tohoto lidského druhu. I když zprvu od nálezu neočekávali moc a věřili jen v nalezení dalších nástrojů, byli doslova šokováni tím, co našli. Udělali revoluční objev, který by byl jedním z těch, které dokáží přepsat evoluční teorii, nebo do ní přinejmenším doplnit další významný díl. Objevili nový lidský druh, který navíc stále žije!

Jedinci malí jako pětileté děti

Na místě nálezu se vědcům podařilo najít v zemi malou lebku a částečnou ženskou kostru humanoidního tvora. Záhy se ukázalo, že Homo floresiensis, neboli hobití člověk, mohl existovat vedle moderního člověka Homo sapiens.

Zdá se, že hobiti žijí dosud v odlehlých horách východní Indonésie už desítky tisíc let. Podle doktora Gregory Forthe, britského profesora antropologie a bývalého akademika z Oxfordu, více než 30 lidí zaznamenalo očitá svědectví, a tvrdí, že hobiti, ať už přímí potomci, nebo "příbuzný" druh, mohou žít dodnes. Na kameru byl „hobit“ zachycen například zde:



Doktor Forth vydal právě nyní knihu knihy Between Ape And Human (Mezi opicí a člověkem), kde se tomuto objevu detailně věnuje. I když si je vědom absurdity celé situace, zdá se, že Homo floresiensis skutečně žije. Navíc se zprávy misionářů vyslaných na Flores o "malých lidoopích lidech" objevují už ve 20. letech 20. století.

Doktor Forth sám na Floresu pobýval a dělal zde výzkum starobylého kmene Lio, který žije v izolovaných chatrčích na Floresu, tisíce metrů nad mořem. A právě zde se dozvěděl o existenci hobitích lidí, což nález v jeskyni Liang Bua o dva roky později jen potvrdil.

Kdy byli spatřeni?

Naposledy byl hobit viděn v roce 2017, kdy čtyřicetiletá žena na ostrově Flores popsala, jak viděla opičího člověka přecházet přes pole. Zastavil se a podíval na ni, a jak uvedla, nevypadal hrozivě.

Před dvaceti lety viděl hobita i jeden pár – žena s dcerou, které obdělávaly svou zeleninu na poli. Dcera zahlédla podivného tvora, jak sedí hned za zahradou u hromady kamení. Ženy se vyděsily a utekly.

Dne 24. května roku 2010 narazili lidé na Floresu při cestě na svatodušní pondělí na tělo "mrtvého opičího muže". Jeden muž s patřičným vzděláním a bakalářským titulem v oboru zemědělství v Bandungu na Jávě popsal "lidskou tvář, jejíž nahé tělo bylo pokryto jemnou srstí … jako u štěněte".

Výpovědi, kdy lidé hobity viděly, se v mnohém shodují. A podobných pozorování je zaznamenáno daleko více!

Další hobit je zachycen i na tomto videu:



Jak vypadá hobit

Jak víme, Homo sapiens existoval na Zemi spolu s dalšími druhy homininů a vyvinul se přibližně před 200 000 lety. Homo floresiensis byl striktně omezen zřejmě jen na ostrov Flores, protože kromě jeskyně nebyly jeho pozůstatky nikde jinde nalezeny. Datují se přitom do období před 190 000 až 50 000 lety. Dosud není jasné, kdy a zda vůbec již tento druh lidí vymizel!

H. floresiensis dokázali používat nástroje, a dokonce rozdělávat oheň. Byli drobní, vážili kolem pěti kilo a měli velké nohy. Chodili vzpřímeně, měli humanoidní obličeje a mozek asi o třetinu větší než moderní lidé. Kosterní pozůstatky je spojují jak s rodem Homo, tak s rodem sapiens. I když stále není jasné, jak a odkud se hobiti na Flores dostali, jedním z důvodů jejich malého vzrůstu může být samotná poloha ostrova.

Je skutečně humorné si uvědomit, že potomci hobitů mohou po planetě Zemi chodit i v době chytrých telefonů, McDonald's a elektromobilů, kdy lidstvo létá běžně do vesmíru, aby zjistilo, zda zde jsme nebo nejsme sami. Důkazy máme možná mnohem blíže!

I když je na mnohá tvrzení, ač renomovaného, doktora Gregoryho Forthe pohlíženo vědeckým světem skepticky, důkazy hovoří za vše! Stále však potřebujeme solidní biologické vzorky… abychom prokázali, že se jedná o skutečného živočicha.

