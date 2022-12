Na Zemi se zřejmě objeví nový lidský druh. Bude se jmenovat Homo nouveau a soutěžit s ním o přežití by pro nás, obyčejné lidi, bude stále obtížnější. Pokud by se tato rasa vyvinula, byl by to pro Homo sapiens zřejmě konec. Odvrátila by nebezpečí umělá superinteligence?

Lidská evoluce jde stále kupředu, proto se zřejmě stane, že i čas našeho druhu Homo sapiens na Zemi jednou dojde ke konci. Pak nás někdo nahradí. A tímto novým druhem bude klidně Homo nouveau. Tento druh by vznikl selektivní úpravou našich genů. A byl by v podstatě dokonalý: Tito jedinci by byli vysocí, pomaleji by stárli a vyhýbala by se jim většina chorob.

Poznejte Homo nouveau

Některé z prvních lidských druhů pocházejí z doby před nejméně 7 miliony let, kdy zde společně existovaly různé humanoidní druhy patřící do čeledi Hominidae. Ty se odlišně vyvíjely, křížily a nejčastěji vymíraly. Náš druh, jediný, který nakonec přežil, Homo sapiens, přišel na scénu asi před 6 miliony let.

Pokud by se tento nový druh lidí - Homo nouveau - nekřížil s naším druhem, velmi pravděpodobně by se vydal vlastní evoluční cestou a choval by se jinak než dnešní lidé.

Jedním z faktorů, kterým můžeme poděkovat za to, že jsme přežili, jsou naše sociální inovace a tvorba nástrojů, díky nimž jsme předčili neandrtálce. Jenže kvůli nim, tedy kvůli stejné schopnosti, bychom jednou mohli i zaniknout. Na video se podívejte zde:

Lidské inovace – náš hrob

Naše inovativní povaha by nás mohla jednou zahubit. Budeme to zřejmě my, kdo vytvoří nový nadlidský druh, který nás všechny přežije. O tom píše ve své knize Don Simborg. Ten představuje Homo nouveau jako vysoce inženýrskou verzi nás samých.

Moderním lidem trvalo asi 200 000 let, než se vyvinuli z našich archaičtějších předchůdců, zatímco Homo nouveau by mohl vzniknout během několika desítek let, a to díky genetické úpravě. Pomocí této metody lze přidávat, odebírat nebo měnit určitá místa v DNA organismu a upravit se tak, jak je nejlepší pro přežití.

Naše nástupnické lidské druhy by mohly mít geneticky upravenou výšku a svalovou hmotu, barvu kůže, vlasů a očí, takže by se přirozený a nepřirozený výběr prolínaly, tak, aby se žádoucí vlastnosti staly dominantními. Nový druh by jinak trávil potravu a byl by lépe přizpůsoben klimatickým změnám. Lépe by odolával extrémnějším teplotám, byl by méně závislý na živinách a vodě nebo odolnější vůči záření, což by se hodilo i při meziplanetárních cestách. Jenže by se samozřejmě i zde postupem doby objevily problémy a nečekané výzvy.

Zdroj: Shutterstock Jaká bude budoucnost lidstva?

Problémy v ráji?

Editace byť jen jednoho genu u jediného jedince by mohla mít dalekosáhlé důsledky, které by se však mohly stát dědičné. Nebylo by tak jednoduché upravit člověka, aby byl inteligentnější, protože s naším IQ souvisí tisíce genů. Zahrávat si s nimi by mohlo mít katastrofální následky, které by se vlivem dědičnosti mohly přenášet.

Na druhou stranu by s rozvojem genové editace mohlo dojít i k úplnému odstranění těchto poruch, takže by Homo nouveau mohl být „kombinován“s technologiemi kyborgů. Na otázku, jak tedy bude příští druh člověka vypadat, bychom tedy mohli odpovědět:

„Homo nouveau bude vypadat stejně jako my. Bude výsledkem necílené mutace sekundárně vzniklé v důsledku oblíbeného postupu genového inženýrství, který povede k postzygotické reprodukční bariéře.“

Vítej, evoluce!

Zdroje: www.smithsonianmag.com, lidpublishing.com, whatifshow.com, www.sapiens.org