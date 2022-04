Na Zemi kdysi žilo 9 druhů lidí. Pak ale najednou záhadně zmizeli, krom jednoho

Nemáme důvod si myslet, že raný Homo sapiens byl méně teritoriální, násilnický, netolerantní a méně lidský.

Foto: Bobrova Natalia / Shutterstock.com

V lidské evoluci se Homo sapiens ukázal jako nejsilnější druh. Nebo aspoň jediný druh, který přežil, protože na Zemi kdysi bylo nejméně devět druhů lidí. Nabízí se tedy otázka, co se s ostatními druhy stalo a zda za jejich vyhubením nebo vyhynutím stojí právě Homo sapiens. Všechny ostatní druhy nezmizely jako mávnutím kouzelného proutku, i když vzhledem k celkovému pojetí času to opravdu netrvalo dlouho. Byla to přírodní katastrofa? Asteroid? Nebo my, moderní lidé?