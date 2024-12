Externí autor 6. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Oblíbený moderátor Honza Dědek zažil „lásku za časů corony”. To, jak se seznámil se svou současnou partnerkou Terezou je skutečně jako vystřižené z romantického amerického snímku. Pokud jste viděli film 101 dalmatinů, bude vám to toto setkání notně připomínat. Ostatně se přesvědčte sami.

Honza Dědek v devadesátých letech pracoval jako redaktor v různých časopisech, své zaměstnavatele často střídal. Působil například v Mladé frontě, Lidových novinách nebo na webu Novinky. Ti, kteří měli rádi Ivetu Bartošovou si ho budou pamatovat i z televizní stanice Pětka, která vznikla v roce 2012.

Iveta Bartošová zde měla svou vlastní show, kde se zpěvačka objevovala v živých vstupech a diváci jí mohli pokládat své zvídavé dotazy. Honza Dědek se tam tehdy objevoval jen v pozadí, nicméně to byl jeden z prvních momentů, kdy jsme měli možnost tohoto dnes oblíbeného moderátora v televizi vidět.

7 pádů Honzy Dědka

Dnes už Honza Dědek rozhodně není tím „mužem v pozadí”. Má svou vlastní show, která začínala v divadle Viola. Ovšem tehdy se rozhodně nejednalo o „tu” show, jak ji známe dnes. Honza Dědek se postupně přesunul z Violy do Paláce Akropolis, na Malostranskou besedu, až zakotvil ve Švandově divadle.

7 pádů Honzy Dědka, jak se jeho show jmenuje, má dnes pevnou fanouškovskou základnu a diváci ji mohou pravidelně sledovat na obrazovkách televize Prima.

S tím, že začal být více vidět, přišla i popularita. Nicméně je vcelku úsměvné, že jeho současná přítelkyně nevěděla, s kým že to vlastně jde na rande. A kdo že je ta krásná žena po jeho boku a jak se seznámili?

V roce 2021, v dobách pandemie, se šel Honza Dědek projít po smíchovské náplavce se svým psem. „Venčil jsem psa a zastavil jsem se před barem u takových stolečků, kde mají i barely, ve kterých hoří oheň a můžete si na nich opéct buřta… Můj pes si začal hrát s jejím psem, a tak jsme si začali povídat,” prozradil pro web Prima Ženy moderátor to, jak potkal svou milovanou Terezu.

Není seznamovací typ, využil svého psa

Honza Dědek se také netajil s tím, že ačkoliv je zvyklý vést rozhovory, co se týká Terezy, byl velice nesmělý. „Seznámili nás vlastně ti psi. Já nejsem moc seznamovací typ. Potřebuju vždycky s někým seznámit, potřebuju někoho, kdo za mě řekne tu první větu,” pokračuje ve vyprávění.

A ačkoliv pes neumí mluvit, Dědkova Karla, jak se jeho fenka jmenuje, úlohu dohazovačky zastala na výbornou. Dědek si s Terezou vyměnili čísla a okouzlený showman pak už jen pokračoval v „brnknání” na psí notu.

„Můj pes se jmenuje Karla a její pes Vanilka. Takže jsem napsal: „Karla se ptá, jestli půjde Vanilka ven.“ A odpověď přišla: „Ano, Vanilka říká, že by s Karlou šla ven.“

Co je navíc ještě více úsměvné, až trochu klišé, je to, že se seznámili na svatého Valentýna. „Až když jsme začali pátrat, od kdy spolu jsme, tak jsme podle SMS zpráv dohledali, že to bylo na Valentýna. Opravdu to bylo 14. února,” popisuje vtipný moment zjištění zamilovaný Dědek.

Tereza nevěděla, kdo ji pozval na rande

Další, co stojí za zmínku je to, že Tereza na začátku ani netušila, od koho že to pozvání na rande vlastně dostala. „Měla povědomí, ale ona nemá televizi. Říkala, že si to v tu chvíli neuvědomila. Věděla, že takový pořad je, ale tím, že neměla doma neustále puštěnou televizi a v ní nějaké upoutávky, tak asi úplně netušila,” zakončuje tento romantický příběh jako z amerického filmu Dědek, který je se svou Terezkou šťastný už přes tři roky.

