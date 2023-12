Narodil se 1. února 1989. K herectví ho zavedla spíše souhra náhod, než ambice stát se hercem. Jako malý zazářil v roli Honzy Břečky ve filmu Pupendo. Jak vypadá Matěj Nechvátal dnes? Vyrostl z něj pohledný muž.

Šťastná náhoda

Matěj Nechvátal jako malý kluk rozhodně neměl ambice stát se hercem. Po rozvodu rodičů si ale jeho matka vzala režiséra Jaroslava Hanuše, díky kterému se Matěj dostal k herectví. Hanuš si domů zval své kamarády, mimo jiné i režiséra a scénáristu Otakára Schmidta.

Právě Schmidt si všiml Matějova výrazného projevu a rozhodl se jej angažovat do svých projektů. Obsadil ho do filmu Eliška má ráda divočinu z roku 1999. Tehdy bylo Matějovi pouhých 11 let. Ve filmu ztvárnil Mikuláše Divočinu.

Proslavil se však až o čtyři roky později, když v roce 2003 získal roli Honzy Břečky ve filmu Jana Hřebejka Pupendo. V Pupendu si zahrál vedle ikon české kinematografie jako jsou Bolek Polívka, Jaroslav Dušek či Eva Holubová.

Po skončení studia se Matěj přihlásil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde studoval historii. Čas od času přijal menší roli v Činoherním klubu. Tam se seznámil s Ondřejem Vetchým, který mu nabídl, že ho připraví na příjimačky na DAMU.

Matěj souhlasil a při přijímačkách na DAMU na poprvé uspěl.„Nebýt Ondřeje, jak se o mě staral, jak mě péroval a věnoval mi veškerej svůj volnej čas, tak bych se na DAMU nikdy nedostal,“ uvedl Nechvátal. Patřil do ročníku, který vedla Eva Salzmannová.

Po studiích na DAMU zůstal bez stálého angažmá. Působil jako host v mnoha přažských divadlech, mimo jiné v Národním divadle, v divadle Na Fidlovačce, Švandové divadle a v Divadle X10.

Specialisté

Hostoval také v Divadle F. X. Šaldy v Liberci nebo HaDivadle v Brně. Po filmu Pupendu si zahrál v televizních filmech Zlá minuta, Swingtime a Herbert v ringu. V roce 2014 ztvárnil jednu z rolí v road movie Rudolfa Havlíka Zejtra napořád a o pět let později se objevil spolu s Jiřím Schmitzerem a Ladislavem Mrkvičkou ve filmu Staříci.

Obyčejný jízdní řád a Matěj Nechvátal:

Zdroj: Youtube

Matěj se však na televizních obrazovkách objevuje také v nejrůznějších televizních seriálech. Vidět jste ho mohli například v Šípkové Růžence z roku 2001, v seriálu Náměstíčko z roku 2004, v Cloně z roku 2014, ve Specialistech z roku 2018 nebo v Místě zločinu Ostrava z roku 2020.

„Natáčení Specialistů bylo moc příjemný a já jsem samozřejmě za každou takovou příležitost moc rád. Navíc jsem velký fanoušek Simpsonů a přišlo mi strašně vtipný být na place s Martinem Dejdarem. Ať se dělo cokoliv, když promluvil, měl jsem pocit, že je tam se mnou Bart Simpson," uvedl Nechvátal.

Matěj je ženatý a se svou manželkou žije na Malé straně, kde v roce 2022 zdědil po svém „druhém“ otci, režisérovi Hanušovi, byt. Když zrovna nehraje, věnuje se dětem. „S kamarádem Kubou Esterkou se nám podařilo postavit takovou sympatickou skupinu lidí, která si říká krajináři a která pořádá dětské tábory a dělá osvětovou činnost pro děti jak v oblasti vzdělávání, tak ekologie,“ dodal Nechvátal.

Dnes je Matějovi 34 let a Honzu Břečku z Pupenda byste v něm hledali jen těžko. Vyrostl z něj velmi pohledný muž, který se i nadále věnuje herectví. Dodnes je vděčný Vetchému, nebýt jeho, není dnes tam, kde se nachází.

close info Profimedia zoom_in Matěj Nechvátal dnes.

