Roztomilá tvářička neuvěřitelně živého dětského herce Milana Šimáčka se na televizních obrazovkách objevila v roce 1984 v seriálu My všichni školou povinní. Známe ho i z příběhů o dvou rozpustilých chobotničkách. Ač diváky okouzlil, osud mu herecké karty do ruky nedal.

Z lavice do lavice

Do školní lavice 1. třídy se vrátil Milan Šimáček jako neposedný rozpustilý zrzek Jiřík Oliva v československém televizním seriálu My všichni školou povinní. Milan se narodil 15. února 1973 v Praze, během natáčení, které trvalo přes dva roky tak chodil už do třetí třídy. Ve filmu přiváděl k šílenství paní učitelku Hajskou, a jako pytel blech, který navíc nikdy pusu nezavřel nebyl jen před kamerou, jak vzpomíná jeho filmová maminka Jana Šulcová, ale i mimo natáčení.

Jako filmová hvězdička zazářil v Chobotnicích z II. patra (v TV v roce 1987), kde v roli Honzíka po boku Žanety Fuchsové coby Evičky prožíval neuvěřitelná dobrodružství s chobotničkami, které si spolu vymodelovali a které pak ožily. Z dílů byl sestříhaný stejnojmenný film a Veselé Vánoce přejí chobotnice. Před tím si ještě zahrál v povídkovém seriálu Povídky malostranské (1984), později se objevil ve filmu Copak je to za vojáka a v úvodní epizodě Dobrodružství kriminalistiky. Dostal i několik menších rolích v dnes již zapomenutých filmech.

Nemáš talent, chlapče

Milan Šimáček se po základní škole chtěl dát na hereckou dráhu, koneckonců měl mít k tomu předpoklady a z natáčení posbíral i nějaké zkušenosti. Komise na pražské konzervatoři byla během zkoušek jiného názoru, a tak ho na školu nepřijal s tím, že nemá talent.

Po základní škole se vyučil automechanikem a před nástupem na základní vojenskou službu pracoval v Dopravním podniku města Prahy. Po návratu do civilu prodával devět let v obchodě s potravinami, který vedla jeho matka. Další pracovní role, kterou mu nabídnul život, byla pozice správce počítačových sítí u soukromé firmy.

Milan má čtyři děti, v roce 2019 se po druhé oženil. Za filmem udělal tlustou čáru a nechce o něm ani slyšet ani se s nikým o své dětské filmové kariéře bavit. Herectví je pro něho zkrátka uzavřená kapitola.

