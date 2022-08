Supervyspělou civilizaci zničila kometa, zjistili vědci. Následky byly strašlivé

Natálie Borůvková

Kometa

Odborníci se domnívají, že prudký výbuch komety zpopelnil supervyspělé osady Hopewell na území dnešního Ohia. Následky byly strašlivé.

Země byla spálená a pokrytá popelem. Budovy zmizely a na místech, kde stávaly sloupy, zůstaly jen ohořelé stopy v půdě. Teplota na Zemi mohla dosáhnout až 760 stupňů Celsia.

Supervyspělou civilizaci zničila kometa, zjistili vědci

Domorodí Američané vyprávěli o "slunci" padajícím z oblohy a popisovali velkého rohatého hada, který shazoval z nebe kameny.

A po této události před asi 1 700 lety na místě v dnešním jihozápadním Ohiu vytvořili indiáni podle vědců obrovské zemní dílo, které znázorňovalo to, co viděli. Pruhovanou kometu.

Odborníci z univerzity v Cincinnati uvedli, že výbuch kusu této komety v atmosféře, známý také jako "vzdušný výbuch", mohl vést k nevysvětlitelnému úpadku kultury Hopewell.

Ta vzkvétala na východě Spojených států přibližně od roku 100 př. n. l. do roku 400 n. l.

Tým pod vedením antropologa Kennetha Tankersleyho popsal důkazy o tom, jak muselo být zpustošeno rozsáhlé domorodé společenství v údolí řeky Ohio, především v jižním Ohiu.

Tankersley však uvedl, že vědci nedokázali určit, kolik lidí mohlo být zabito.

"Bez stroje času to nemůžeme říci s jistotou," řekl. "Ale všude, kde jsme prováděli vykopávky, jsme našli spálenou zeminu, ztvrdlou ohněm."

Následky byly strašlivé

"Našli jsme také vypálené vesnice," upřesnil vědec.

Na jedné lokalitě objevil se svými kolegy "popelem pokryté plochy s kůlovými formami vyplněnými dřevěným uhlím."

Na jiném místě vypadala zemina, jako by byla vystavena žáru z vysoké pece, a vápenec "byl tepelně redukován na vápno", což je proces vyžadující teplotu asi 760 stupňů Celsia, uvedli.

"Ottavové o něm mluví jako o dni, kdy slunce spadlo z oblohy," řekl Tankersley s odkazem na kmen ze severovýchodu Spojených států a jihovýchodu Kanady. "Bylo by to tak jasné. Kdyby k výbuchu došlo ve dne, bylo by to jasné jako Slunce."

Jméno Hopewell pochází od Mordechaje C. Hopewella. Právě ten vlastnil pozemek, na němž byl u města Chillicothe v Ohiu nalezen rozsáhlý komplex osad. Ten mimo jiné zahrnoval 29 pohřebních mohyl, jak uvádí Správa národního parku.

