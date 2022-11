Dávná supercivilizace postavila přímo na rovníku monstrózní stavbu. Pak zmizela

Natálie Borůvková

Stavba dávné supercivilizace.

Foto: Gatoparlante, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Ačkoliv si střed světa umíme všichni tak nějak představit, o tajemném nalezišti Catequilla slyšel málokdo. Právě to má být podle všeho tím skutečným středem Země. Tuto monstrózní stavbu postavila přímo na rovníku dávná supercivilizace, která pak náhle zmizela.

Catequilla je tak považována za střed naší Země. Skutečně?

Dávná supercivilizace postavila přímo na rovníku monstrózní stavbu

Toto pozoruhodné naleziště, které vzniklo v předkolumbovské době, se nachází přesně na zemském rovníku. Vyjímá se v nadmořské výšce 2 638 m na vrcholu hory ve výšce 300 m od dna údolí. Za jeho vznikem údajně stojí kulura Quitu-Cara.

Vzhledem ke své poloze a důmyslným konstrukčním prvkům bylo toto místo pravděpodobně využíváno jako astronomická observatoř. A to v dobách před příchodem Inků. To by však nebylo zas tak zajímavé, pokud by se nejednalo o jediné prehispánské naleziště v Americe, které leží přímo na zemském rovníku.

Předpokládá se, že kultura Quitu existovala v těchto vysokých andských horách přibližně od roku 2000 př. n. l. Někdy kolem roku 800 n. l. se k ní přidala kultura Cara. A vznikl mix s názvem Quitu-Cara. A právě touto novou kulturou byla posléze vytvořena tato tajemná a neuvěřitelná lokalita.

Pak zmizela

Catequilla v kečuánštině znamená "následovníka měsíce". Tajemné naleziště se skládá z půlkruhové stěny měřící 107 metrů a průměru 68 metrů. To ale není všechno.

Zásadním bodem ležícím na severozápadě Catequilly je litický disk. Jakási kruhová plošina, která je celá vyplněná kameny. Její průměr se odhaduje na zhruba 8 metrů. Ta spolu s dalšími kruhovitými útvary na jihu vytváří přímku. Podél níž pak za červnového slunovratu dopádá stín z tamnějších hor. "Jeden konec této spojnice směřuje k bodu, kdy při prosincovém slunovratu Slunce vychází a její druhý konec ukazuje k bodu, kdy při červnovém slunovratu zapadá,“ řekl Karel Kýr, český záhadolog a spisovatel.

To je podle Cristóbala Coba, badatele, který danou lokalitu zkoumal, skutečný střed Země. Cobe dále tvrdí, že spolu s ostatními nalezišti, patřící do kultury staré 3,5 tisíce let, se s horou Catequilla vytváří symbol jakési hvězdy. Hvězdy, jež daleko v historii byla posvátným znamením Slunce.

Otázkou zůstává, jak bylo tohle všechno vůbec možné v době, která neměla ani páru o tom, jak funguje technika. Cobe na to však názor má: "Ona dávná civilizace byla jednoduše mnohem vyspělejší, než jsme si mysleli. Catequilla tak vznikla přímo ve středu planety, za asistence dávné supercivilizace, o které zřejmě nevíme tolik, kolik jsme předpokládali." Právě ta stavbu postavila a poté zmizela.

