Záhadná hora v Číně každých 30 let vyplivne obří modré vejce. Vědci neví proč

Obří vejce se "rodí" na třech místech v Číně.

V jihovýchodní Číně je mezi skalami ukryta typická vesnička, která je na první pohled zcela obyčejná. Jen kousek od ní, ve skalách, se ale rodí zvláštní namodralá vejce, nad jejichž původem si vědci dlouho lámali hlavy. Každých třicet let vejce jako by uzraje a spadne na zem, zatímco další „zárodky“ se objevují. Místní věří, že vejce přinášejí štěstí.

Trvalo to velmi dlouho, ale záhada skály, která rodí vejce, je možná vyřešena. Na začátek musíme zmínit, že ač se jedná o velmi zvláštní úkaz, není jedinečný. Ve dvou dalších provinciích v Číně bylo zaznamenáno něco podobného, v severočínském městě Beidaihe a v severozápadním Sin-ťiangu.

Místní lidé za léta života ve vesnici posbírali stovku různě velkých vajec. Nosí si je domů, protože věří, že nosí štěstí a nově sezdaným párům navíc zaručí narození chlapce. Jak víme, s dřívější regulací porodnosti v Číně a jakési diskriminaci narozených holčiček byla vejce pro rodiny jistě velkou nadějí. Jak se ale záhada vysvětlila?

„Vejcorodý útes“

Malá čínská vesnice, blízko níž se každých třicet let urodí obří vejce, se dostala do centra pozornosti médií právě kvůli záhadnému útesu. Neobvyklá hora se nachází v provincii Kuej-čou ve vesnici Gulu Čhaj, kde žije menšinový národ Šuejů již asi 1000 let. Momentálně vesnici obývá asi sto rodin a každá z nich má už „své vejce“. Zprávy uvádějí, že útes, čínsky nazvaný "chan dan ya" je oblast o délce asi 20 metrů a šířce 6 metrů, kde kamenná vejce údajně vyrůstají ze stěny útesu, a nakonec spadnou na zem.

Někteří si mysleli, že se jedná o dinosauří vejce. Ale ukázalo se, že nejde o záhadu, ale fenomén, který lze vysvětlit. Každé vejce váží kolem 660 kilogramů, ale jsou i menší exempláře. Kamenná vejce podle místních padají z útesu zhruba jednou za tři desetiletí. Tehdy se koule ze skály odlomí a spadne na zem, přičemž každá má průměr mezi 30 a 60 centimetry a váhu až 300 kg.

Seber vejce, porodíš syna

Vejce, či skalní koule, jsou domorodými obyvateli považovány za šťastné. Po celá desetiletí je sbírají a uctívají. Věřili, že předměty přinesou do jejich života štěstí a pomohou novomanželům mít chlapce.

Kamenná vejce mají tmavě modrou barvu a vypadají na první pohled skutečně jako dinosauří vejce. Zatímco některá jsou již „zralá“ a spadnou na zem, jiná začínají růst.

Útes zkoumali mnozí vědci, ale trvalo velmi dlouho, než přišli s nějakým vysvětlením. V průběhu let poskytli geologové několik možných vysvětlení, ale žádné nebylo přiznáno oficiální. Až nyní.

Doktor Wang Shangyan z Úřadu pro geologii a průzkum a rozvoj nerostných surovin v Kuej-čou tvrdí, že „kamenná vejce" jsou hrudky tvořené molekulami uhličitanu vápenatého v hlubokém moři zhruba před 500 miliony let v období kambria.“ Vědec o problematice napsal celou knihu, s níž uvedl, že hluboké moře se časem změnilo ve vysoké hory a tyto hrudky v nich uvízly. Tento bahenní kámen, který tvoří hory, zvětrává rychleji než hroudy, navenek to vypadá, že útes rodí "vajíčka".

S tímto názorem se ztotožňuje i profesor Xu Ronghua z Ústavu geologie a geofyziky Čínské akademie věd. I podle něj jsou hrudky jsou tvořeny oxidem křemičitým. Profesor Xu má vysvětlení i pro to proč tyto hrudky perfektně kulaté či oválně.

"Koule má nejmenší povrchovou plochu ve srovnání s jinými tvary o stejném objemu. Proto by molekuly musely vynaložit nejmenší úsilí, aby vytvořily kouli, než je tomu u ostatních tvarů.“ Příčinou může být i voda, která je u skály přítomná. Tekoucí voda hroudy omílá.

