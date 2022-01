Záhadná deska s mapou oblohy ukazuje datum 7.7. 62 př. n l. Co se tehdy stalo?

Gigantické sochy na hoře Nemrut

Foto: Profimedia.CZ

O království Kommagene jste nejspíš ještě neslyšeli. Byl to malý státeček na území dnešního Turecka, který existoval pouhých 235 let, přičemž musel neustále vzdorovat útokům Římské říše. Historie by na něj byla zcela zapomněla, kdyby po něm nezůstal fascinující monument, který nemá ve světě obdoby.