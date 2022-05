Pro záhadnou svítící kouli objevující se města Hornet, konečně našli vysvětlení

Co stojí za tajemným světlem v Oklahomě? Ilustrační foto.

Některé záhady se podaří vědcům vysvětlit, někdy i vyvrátit celé teorie. Jiné naopak přetrvávají a zamotávají expertům hlavy velmi dlouho. Podobně je to i s jednou tajemnou svítící koulí na Ďáblově promenádě. Světelná koule si vysloužila název Hornet Spook Light a Ďáblova promenáda je označení pro čtyřkilometrový úsek cesty, nad nímž se koule objevuje.

Není to UFO, není to ohnivý muž ani mimozemšťané či světlušky. Racionální vysvětlení tohoto úkazu, který se v severovýchodní Oklahomě na polní cestě objevuje už více než sto let, se snad konečně objevilo. Podle legendy jej poprvé spatřili indiáni pohybovat se podél nechvalně proslulé Stezky slz a jejich pozorování bylo učiněno v roce 1836, kdy však nemělo žádnou oficiální váhu. Na tu si musela veřejnost i místní počkat dalších téměř 50 let: V roce 1881 bylo světlo zmíněno v publikaci nazvané Ozark Spook Light. A senzace byla na světě!

Od té doby záhadné světlo zkoumalo mnoho paranormálních expertů i vědeckých badatelů, dokonce i armáda, ale všichni se stejným závěrem – tedy spíše bez jakéhokoli závěru. Nikdo nedokázal poskytnout přesvědčivou odpověď, odkud světlo pochází.

Teorií se samozřejmě objevilo nepočítaně, jak už to v podobných případech bývá – ve hře byl unikající zemní plyn, odrážející se světla automobilů a billboardů, světélkování vytvářené hnijící organickou hmotou. Ani jedno ale nebylo ověřeno a uznáno. A pak tu byla vysvětlení z legend.

Na jednu z teorií se podívejte na tomto videu:

Strašidelné světlo

Světlo Hornet Spook Light většina lidí, jež ho viděla, popisuje jako oranžovou světelnou kouli, z níž měli zprvu strach, ale po čase si na její přítomnost zvykli.

Joplinské strašidelné světlo poblíž městečka Quapaw je nejčastěji vidět, jak se pohybuje se z východu, takže i když je blíže Quapaw, v mystických záhadách se počítá k malé vesničce Hornet ve státě Missouri anebo ještě většímu a známějšímu městu Joplin, které mu i dalo jméno.

Rotující koule není lucerna

Zvláštní je, že světlo se neobjevuje náhodně, ale různě velká ohnivá koule každou noc tančí a točí se uprostřed silnice vysokou rychlostí, stoupá a vznáší se nad korunami stromů, než se stáhne a zmizí. Každou noc, více než sto let. Někteří ji viděli i kymácet se jako lucerna nesená neviditelnýma rukama. Dokonce je světlo vidět i uvnitř vozidel. Několik lidí, kteří šli v noci po silnici, dokonce tvrdilo, že cítili teplo koule, když prošla v jejich blízkosti. Místní občas vidí i světlo na jejich dvorcích anebo nad jejich domem…

Nejlépe viditelná je od desáté hodiny večerní do půlnoci, a většinou se raději objevuje tehdy, když není kolem příliš rušno. Někdy je velká jako baseballového míč, jiny větší, jako míč na basket.

Zvláštní, že?

Podívaná vypadá asi takto:

Teorie, které jsou neuvěřitelné

Ohledně světla existují i legendy, které jsou velmi často strašidelné. Traduje se příběh o indiánské dívce z kmene Quapaw, která se zamilovala do mladého, leč chudého odvážlivce. Její otec ale lásce nepřál, takže dvojice utekla. Otec je nechal sledovat a než je nohsledové dopadli, spojili se milenci nad řekou Spring River a skočili ruku v ruce vstříc smrti. Od té doby se zde objevuje světlo nad řekou. Mohl by to být tedy duch nešťastných milenců.

Jiná verze zase hovoří o duchovi indiánského náčelníka z kmene Osage, kterému přišel o hlavu a tu dále s lucernou hledá tam, kde ji ztratil. Anebo to byl snad horník, jemuž indiáni vypálili srub a unesli rodinu, takže ten zase hledá je.

Lidé zvědavě čekají

Samořejmě, že se místo, kde se světlo objevuje, snaží z této záhady vytěžit co nejvíce. V 60. letech 20. století informoval každého zájemce o světle obchod se smíšeným zbožím v Hornetu, kde dokonce vzniklo i Muzeum strašidelných světel. A podobných provozoven vzniklo v okolí více. V 60. a 70. letech byly silnice, kde se Spooklight obvykle objevuje, často plné zaparkovaných vozidel a lidí, kteří doufali, že záhadné světlo zahlédnou.

Uvěřitelné teorie

Kromě teorií neuvěřitelných jsou tady i ty možné.

Světlo by mohlo pocházet z elektrických atmosférických výbojů. Elektrický náboj někdy vzniká v oblastech, kde se horniny hluboko pod zemským povrchem posouvají a rozmělňují. A tomu by oblast odpovídala - během 18. století došlo ke čtyřem zemětřesením, při nichž se tento úkaz objevuje.

Doufejme, že tato teorie bude skutečně stoprocentně prokázána, aby mohli všichni duchové i místní v klidu spát.

