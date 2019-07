Nejstarší manželský pár odsouzený k smrti: Staříci vraždili mladé důvěřivé muže

Vesnička Mooresville ve státě Missouri čítá jen necelou stovku obyvatel. Žijí tu převážně starousedlíci, jimž vyhovuje klid venkova a farmářský způsob života. Málokdo by tušil, že v této malebné tiché vísce se před třiceti lety odehrála série vražd, které otřásly celými Spojenými státy.

Když Ray Copeland v roce 1940 potkal svou budoucí ženu jménem Faye, měl za sebou už rok ve vězení pro podvody. S kriminální činností se nedalo jen tak přestat, protože se páru záhy narodilo pět dětí a peněz bylo málo. Rayovou specialitou bylo padělání šeků. Po dlouhá léta byla rodina živa z drobné kriminální činnosti a Ray si odseděl ještě několik trestů.

V druhé polovině 80. let se zdálo, že se manželé na stará kolena přecijen umoudřili a s podvodnými machinacemi přestali. Usadili se na farmě v Mooresville a chtěli obchodovat s dobytkem. Problém byl však v tom, že recidivista Ray měl zakázáno podnikat. Zákaz úřadů se rozhodl obejít tím, že zaměstnával mladé tuláky, co se bezprozorně potloukali po Spojených státech a živli se příležitostnými pracemi na farmách. Naivní mladí, pak prováděli finanční transakce pod jejich vlastním jménem.

Celý obchod vypadal tak, že Rayův zaměstnanec nakoupil dobytek a Ray ho obratem zase prodal. Všechno by bylo téměř legální, kdyby ovšem zaměstnanci neplatili za zboží falešnými šeky. Když se je policie snažila najít, nebylo po nich vidu ani slechu, jako by se do země propadli.

Hrůzný nález

Protože Rayovo jméno na dokumentech dotyčných transakcí nefigurovalo, nikdo ho zpočátku nepodezíral. Teprve v srpnu roku 1989 zavolal jistý Jack McCormick na linku důvěry a tvrdil, že se ho Ray Copeland pokusil zabít. Pracoval prý pro něho na farmě a ve stodole viděl spoustu lidských kostí.

Policisté si nejprve klepali na čelo, ale vzhledem k Rayově kriminální minulosti se rozhodli udělat na jeho farmě domovní prohlídku. A nestačili se divit. Našli tu ostatky pěti zavražděných mužů, kteří byli později identifikováni jako Copelandovi bývalí zaměstnanci.

Žádné emoce

Spolu s Rayem stanula před soudem i jeho manželka Faye, která přirozeně o všem věděla, nebylo jen jasné, do jaké míry se na vraždách osobně podílela. Její advokát se snažil přesvědčit soudce o tom, že sama byla obětí manželova týrání a bála se o vlastní život. Soud se ale přiklonil k verzi, že oba partneři byli chladnokrevnými spolupachateli a zaslouží si nejvyšší trest. V době rozsudku bylo Rayovi 76 let a jeho ženě 69, čímž se stali nejstarším párem odsouzeným k smrti v dějinách USA.

Když se Ray dozvěděl, že smrtící injekce nečeká jen jeho, ale i manželku, nedal najevo žádné pohnutí. Řekl jen: "Takové věci se stávají, no."

Než ale mohl být popraven, zemřel ve věznici přirozenou smrtí. Jeho ženě byl posléze trest zmírněn na doživotí. V roce 2002 Faye utrpěla mozkovou mrtvici a vyjádřila přání zemřít na svobodě. Soud její žádosti vyhověl a nechal ji převézt do hospice, kde o rok později zemřela.