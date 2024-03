Rok 2024 je obdobím obrovských změn, jak avizovali dlouho dopředu věštci, astrologové a kartářky. Pro některá znamení zvěrokruhu tu bude šance na nový začátek. Budou moci povstat z popela jako pták Fénix. Dostanou příležitost, udělat za vším tlustou čáru a začít nanovo. Patříte k nim i vy?

Víme, která 3 znamení budou moci začít znova s nepopsaným listem papíru. Budou mít v tomto roce tolik štěstí, že začnou psát nový příběh svého života pěkně od začátku. Bude to v oblasti pracovního i soukromého života. Možná budete mezi nimi vy, nebo někdo, koho znáte.

Beran (21. 3. až 20. 4.)

Ambiciózní Berani by nejraději měli všechno hned. Překypují životní energií, která je jejich hnacím motorem, který je většinou přivede k úspěchu. Tentokrát by ale měli myslet i na sebe, nejen na výkon. Důležitá pro ně bude v tomto období relaxace a odpočinek.

V tomto roce budou důležité vztahy, proto je potřeba, aby naslouchali nejen samy sobě, ale i druhým. Pokud dají více pozornosti svému partnerovi, jejich vztah se posune na další úroveň. Co se týká kariéry, mohou se právě tady Berani těšit na velké zvraty.

Díky své odvaze a nápaditosti se na ně zaměří pozornost důležitých lidí, a zrodí se nové pracovní příležitosti. Je důležité se otevřít novým možnostem a nevymýšlet důvody, proč by to nešlo. Tito zrozenci dostanou skvělou nabídku, která jim změní život. Není vyloučená i pracovní cesta do zahraničí. Pomalu mohou začít balit kufr.

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Flexibilita a schopnost komunikace bude v roce 2024 pro Blížence klíčová. Umí se totiž skvěle přizpůsobit v jakémkoli prostředí, díky tomu se rychle rozkoukají a okamžitě mohou začít řešit danou situaci. Nemají problém cestovat a měnit často místo svého působení.

Jsou perfektní v řešení konfliktů, protože umí slovně uklidnit všechny zúčastněné, a nakonec ještě z celé situace vybruslí s novou nabídkou na zajímavou spolupráci. V oblasti milostných a mezilidských vztahů bude potřeba nalézt konečně rovnováhu.

Je potřeba věnovat se přátelům, rodině a svým partnerům. Neméně důležité je mít čas sami pro sebe, protože tentokrát vyjde těmto zrozencům i jejich plán na změnu životního stylu. Ostatní je nepoznají, protože i na tomto poli nastane obrovská a důležitá životní transformace.

Lev (23. 7. až 22. 8.)

Lvům tento rok přinese do životu novou vlnu kreativní a tvůrčí energie. Mohou se odevzdat uměleckému volání a začít se vyjadřovat skrze tento dříve nepoznaný komunikační kanál. Přichází období, které jim umožní vyzkoušet cokoli, v čem se dříve toužili realizovat.

Těmto zrozencům to dodá sebejistotu a pomůže jim to najít svou vlastní autenticitu, po které tak dlouho pátrají. Single Lvi mohou očekávat velké a zcela zásadní změny v oblasti lásky a milostných vztahů. Po dlouhém čekání na trvalý dlouhodobý vztah, se konečně dočkají pozitivních změn.

Naopak zadaní jedinci budou postaveni před zásadní a bolestivé rozhodnutí. Svůj nový příběh budou totiž začínat psát sami. Bude potřeba věnovat se rodině, pomáhat si a začít společně táhnout za jeden provaz.



Autorský článek