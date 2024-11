Externí autor 20. 11. 2024 clock 3 minuty

Tři lidé různých znamení zvěrokruhu potkají svou minulost, která jim změní život. Možná to zní trochu děsivě, ale vše záleží na tom, zda k oněm vyvoleným patříte i vy. Podíváte se?

Táhnout s sebou zátěž nevyřešené minulosti není vůbec nic příjemného. Možná jste ji zasunuli až na úplné dno vaší duše, ale přesto tam stále je a čas od času se připomene. Nejenom vzpomínkou, ale může dát o sobě vědět i stresem a psychickou nepohodou.

Tři znamení zvěrokruhu budou mít příležitost svou minulost vyřešit a dojít tak k moudřejší budoucnosti. K tomu jim pomůže člověk právě z minulosti, který se před nimi vynoří doslova jako blesk z čistého nebe. Netvrdíme, že to bude setkání pozitivní, ale to neznamená, že se vám nemůže ulevit tak jako tak.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Milé Panny, nechceme vás děsit, ale někdo, na koho jste se snažili zapomenout, se znovu objeví ve vašem životě. Nějakým způsobem vám ublížil, ale teď přijde s prosíkem, jestli mu dáte druhou šanci. Je jen na vás, zda ho přijmete zpět. Dobře zvažte, zda to, co se stalo dokážete odpustit. Pokud ho k takové prosbě vedou upřímné důvody, nebylo by přínosné vstupovat do vztahu, a netvrdíme, že může jít čistě o partnerský, s pocity ublížení z vaší strany.

Shledání s minulostí občas nebývá právě příjemné. Nezapomeňte, že od doby, kdy jste s daným člověkem byli v kontaktu, uplynul už nějaký čas. Proto nemá smysl si brát věci, které se ho týkají, příliš osobně. Jestliže se dokážete oprostit od emocí, bude pro vás mnohem snazší takový náraz zvládnout a především se správně rozhodnout, jak s tímto „břemenem“ naložíte.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

Zrozencům v tomto znamení zmrzne jejich věčný úsměv na rtech a dojde optimistická nálada. Důvodem bude nečekaná zpráva. Někdo, koho jste kdysi považovali za přítele nebo dokonce za partnera, se s vámi bude snažit znovu spojit. Ve vašem okolí se však nenajde nikdo, kdo by moudře poradil, jak situaci řešit. Tentokrát se budete muset oprostit od své bezstarostnosti a postavit se k této situaci jako rozumní dospělí lidé.

Osudu se nevyhnete. Jestliže se cítíte připraveni znovu riskovat, proč ne? Jen nezapomeňte pečlivě zvážit všechna pro a proti. Jste ochotni přijmout možnost, že vás dotyčný opět zradí nebo že vy zradíte jeho? Protože i druhá varianta ve vás zanechá nepříjemnou pachuť, znásobenou faktem, že jejím autorem jste vy.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Ajajaj, Kozorozi, proti vám se spiklo samo peklo v podobě člověka, který vám v minulosti znepříjemňoval život a teď se vrací, aby dokončil to, co začal. Snažte se nepropadat úzkosti. Myslete na to, že dotyčný/á dobře ví, kde jsou vaše slabiny. Pokud se zachováte správně, vyjdete z tohoto setkání tentokrát se ctí.

A jak na to? Stůjte si za svým a nepodlehněte tlaku jeho zbytečných otázek, které nejsou ničím jiným než mistrně skrytou manipulací. Tentokrát už znáte jeho metody a víte, že vždy všechno dělá pro svůj vlastní prospěch. Máte tak dobrou šanci ho nejenom poslat do patřičných míst, ale také upozornit ostatní, co je to za člověka. Seberte proto odvahu a důvěřujte své vnitřní síle.

