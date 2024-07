Externí autor 26. 7. 2024 clock 3 minuty

Každá maminka by ráda věděla, jak se bude jejímu děťátku v životě dařit. Hvězdy říkají, že z miminek narozených v jednom ze tří následujících znamení horoskopu vyrostou úžasní a krásní lidé.

Všichni si přejeme, aby se z našich dětí stali fajn lidé, kterým se bude v životě dařit. Pokud v níže uvedeném seznamu nenajdete znamení vašeho syna či dcery, nezoufejte. Rozhodně to neznamená, že by vaše dítě nebylo úžasné. Spoustu věcí totiž může ovlivnit výchova. Takže zda to bude dobrý člověk, je hlavně na vás…

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Pokud se vaše dítě narodilo v ohnivém znamení Berana, stane se z něj nezávislý životní optimista, kterému vládne Mars. Tohle dítě bude zkrátka pořádně živé. Protože si svou energii potřebuje někde vybít a přirozeně tíhne k pohybu, je jasné, že jeho oblíbeným koníčkem bude sport a s ním spojená touha vyhrávat.

Beran je odmalička připravený zdolávat různé mety. Jakmile se naučí jezdit na tříkolce, bude chtít kolo, pak skate, brusle apod. Je přirozeně inteligentní a také nezávislý. Je pochopitelné, že v dětství mu budete s ledasčím pomáhat, ale čím bude starší, tím bude víc a víc samostatný a nezávislý.

Tohle znamení bývá považováno za jakési „dítě“ zvěrokruhu. Přesněji řečeno, svou hravost a zdánlivou nevinnost s vykulenýma očima si podrží až do dospělosti. Proto bývají Berani tak příjemní a přátelští lidé, které máme rádi vedle sebe.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Tohle dítě se narodilo pod šťastnou planetou Jupitera. V životě z něj vyroste optimistický a veselý člověk, kterého bude mít rád každý. Střelec se rád učí už od malička. A také potřebuje impulzy v podobě neustálého objevování nových věcí, míst a situací. Má tak trochu svou hlavu a ví, co je pro něj nejlepší.

Od malička nezavře pusu a jeho výmluvnost mu přinese spoustu nových přátel. Také se mu bude hodit, protože tohle znamení má toulavé boty. Se svou výřečností si zkrátka poradí v jakékoliv situaci kdekoliv ve světě.

Střelec je proměnlivé znamení, což přináší vašemu dítěti celkem dobrou přizpůsobivost a flexibilitu. Tahle vlastnost se mu bude v dospělém životě náramně hodit. Pro své okolí je Střelec vždy dobrým společníkem a navíc, díky svému daru řeči, funguje i jako skvělý řečník a motivátor.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Do třetice musíme zmínit Vodnáře. Tohle dítě je totiž všechno jiné, jenom ne normální, ve smyslu běžného myšlení. Vodnáři totiž už od malička projevují ohromnou nápaditost, rebelii a smysl pro inovativní myšlení. Může za to jejich planeta Uran představující vzpouru, revoluci a vědeckého génia.

Vodnář je zkrátka svobodný duch, který se jen zřídkakdy nechá přesvědčit, aby něco udělal, protože to dělají i ostatní. Nevybírá si přátele z jedné věkové i společenské skupiny. Kamarádí s každým a také si to užívá.

Od malička zbožňuje hry a činnosti, ve kterých musí objevovat, inovovat, stavět. Představuje pevné vzdušné znamení, což znamená, že když už se pro něco rozhodne, snaží se u toho vydržet. Jinými slovy, je na něj spolehnutí. Občas bývá tvrdohlavý, ale také jedinečný, možná až výstřední.

