O horoskopy a předpovědi budoucích událostí se lidé zajímají od nepaměti. Jedním z oblíbených horoskopů byl i horoskop Magistra Kellyho, který dokázal odhalit vaše charakterové vlastnosti za pomoci kovu a čísla.

Horoskop magistra Kellyho

Horoskop magistra Kellyho pojí datum vašeho narození s kovy. Po čísly 0 až devět se nachází jeden konkrétní kov, který mnohé vypoví o vašich charakterových vlastnostech.

V první řadě však musíte zjistit číslo, pod kterým se nachází váš kov. K tomuto číslo dojdete zcela jednoduchým způsobem. Stačí sečíst celé datum vašeho narození.

Pokud jste se narodili například 10.10.1980, pak výpočet vašeho čísla čítá součet jednotlivých čísel v datu narození. Tedy 1+0+1+0+1+9+8+0. Výsledkem je číslice 20, kterou ale musíte zredukovat na jedno jediné číslo.

Opět budete sčítat, tentokrát 2+0 = 2. Vaším číslem v horoskopu magistra Kellyho je tedy dvojka. Pod ní najdete kov, který odhalí vaše charakterové vlastnosti.

Pojďme se nyní podívat na charakteristiku jednotlivých čísel od nuly po devítku. Pokud vám vyšla číslice 0, pak je vaším kovem rtuť. Rtuť představuje člověka otevřeného novým nápadům, který se nebojí jít svou vlastní cestou.

Jaký je váš kov

Číslo 1 se pojí se hliníkem. Lidé s tímto kovem jsou ambiciózní a jdou si hlava nehlava za svými cíli. Jsou ohleduplní k druhým a mají velkou pokoru k životu.

Číslo 2 se pojí s železem. S kovem, který předurčuje moudré a kreativní jedince, kteří nemají problém druhým bez okolků sdělit svůj názor.

Číslice 3 se pojí s mědí. Lidé spojení s tímto kovem jsou neřízené střely, které se to všeho vrhají po hlavě. Neřeší, co na to ostatní. Vědí, že jediné, na čem záleží, jsou oni sami. Číslo 4 je pojí se kobaltem, kovem, který představuje empatické jedince, kteří by se pro své okolí rozdali.

I proto jejich nadšení z pomoci často končí zklamáním. Lidé charakterizovaní zinkem totiž nechápou, že všichni nejsou jako oni. Číslice 5 je spojená s palladiem. Kovem, který představuje lidi s výjimečným talentem. Na co sáhnou, to se jim daří a pro své okolí jsou velkou inspirací.

Číslo 6 se pojí s olovem. Patří sem lidé mající nízké sebevědomí a příliš vysoké očekávání od sebe samých.

Číslice 7 představuje zlato. Kov, který charakterizuje jedince mající problém navázat trvalé partnerství. Důvodem je strach, že o milovanou osobu přijdou. Nevěří, že ne každý jim nutně musí ublížit.

Číslice 8 charakterizuje platina. Jde o lidi pozitivně naladěné, kteří každou sklenici s vodou vidí jako napůl plnou. Nikdy neztrácí víru, že všechno špatné jednou pomine.

Lidé, kterým vyšlo číslo 9, jsou charakterizovaní niklem. Kovem, který se pojí s vůdčími vlastnostmi. Takoví lidé jsou vyhledávaní ostatními, kteří si k nim chodí pro rady a životní moudra.

