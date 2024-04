Květen je obdobím dlouhých procházek v parku za ruce, polibcích po rozkvetlými stromy a také velkých životních rozhodnutí. Bude pro vás tento měsíc zalitý sluncem, nebo budete řešit zásadní změny ve svém životě? Máme pro vás kompletní horoskop na tento měsíc.

Beran (21. 3. až 20. 4.)

Využijte svou vášeň a nadšení, a následujte své sny. Váš vnitřní kompas vás dovede k vytouženému cíli. Tento měsíc jsou k vám hvězdy velmi štědré, zdá se, že by se vám mělo dařit vše, na co sáhnete. A to není málo. Podporu najdete ve své rodině a partnerovi.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Květen vám vnese do života klid a vyrovnanost. Měli byste si udělat čas samy na sebe, ale ne s mobilním telefonem. Dopřejte si jarní elektro detox. Vaše tělo, emoce i mysl si žádají vaši plnou pozornost. Nacházíte se v pozitivních vibracích, nechte se vést životem.

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Nedávno vás naštvali vaši blízcí, ale bude potřeba jim odpustit. Když se totiž podíváte na situaci jejich očima, možná pochopíte jejich pohnutky a celé vaše společné nedorozumění. V práci se objeví nové možnosti, buďte připraveni chytnout příležitost za pačesy.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Citlivý Rak netuší, že všechna přání si může splnit sám. Vezměte odvahu a udělejte změny, nad kterými dlouho váháte. Vyplatí se to. Kam budete mířit, tam poletí váš šíp, proto miřte vysoko. Tento měsíc máte nejraději, tak si ho patřičně užijte. Kariéra dostane nový směr.

Lev (23. 7. až 22. 8.)

Vypusťte ven všechnu tu v sobě skrytou divočinu. Máte dar inspirovat druhé, tak toho využijte. Pokud se chystáte udělat ve svém životě nějaký větší krok, poraďte se s odborníky, ale udělejte to hned, protože tak dobré vibrace se nebudou v brzké době opakovat.

Panna (23. 8. až 22. 9.)

Tito zrozenci by se měli trochu uvolnit. Není potřeba nikam spěchat, jen si vyzkoušet nový pohled na věc. Omezení, zákazy a kritiku si totiž dělají ony samy. Budete mít možnost ukázat se jako kreativec, a přinese vám to nečekané výsledky.

Váhy (23. 9. až 23. 10.)

Ve vašem životě se po dlouhé době objeví frustrace, smutek a vyčerpání. Neházejte ale flintu do žita, protože každá těžkost, která vás potká, je velmi významná lekce. Ta vás má naučit trpělivosti a pozitivnímu myšlení. V milostných vztazích se vám začne brzy dařit.

Štír (24. 10. až 22. 11.)

Právě prožíváte pocit absolutního zahlcení. Potřebujete si vydechnout, nabrat sílu a nastavit si nová pravidla, která vás budou chránit před energetickými upíry. Vyrazte si dobít baterky někam ven do přírody. Možná už brzy potkáte svou vysněnou lásku.

Střelec (23. 11. až 21. 12.)

Do vašeho života vstupuje spousta kreativní energie a touhy. Pro dobrodruhy, jako jste vy je tento měsíc obdobím plánování. Můžete se otevřít novým výzvám, ať už se týkají cestování, práce, nebo vztahů. Do vašeho života vstoupí zajímavá osobnost, se kterou si budete rozumět.

Kozoroh (22. 12. až 20. 1.)

Kozorozi vstupují do času hojnosti, finančně se jim bude velmi dařit. Jejich kariéra se začne ubírat tím správným směrem. Konečně budou sklízet ovoce svého snažení, protože tito jedinci jsou ti nejpracovitější z celého zvěrokruhu.

Vodnář (21. 1. až 20. 2.)

Vodnáři by si měli dopřát pauzu a na chvíli se zastavit. Jsou totiž ve stresu, ale zbytečně. Když se rozhlédnou kolem sebe, uvidí lásku svého partnera/ky, spokojenou rodinu a fungující práci. Všechno je v pořádku, užijte si to, co právě teď máte.

Ryby (21. 2. až 20. 3.)

Dlouho jste nesli na svých zádech zátěž, ale teď je tu čas naděje a odpuštění. Můžete si vydechnout a vnímat pocit bezpečí a klidu. Bude dobré mluvit o svých pocitech. Rozlučte se s bolestivou minulostí a pohlédněte na lepší zítřky, už jsou přímo za rohem.

