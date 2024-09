Externí autor 26. 9. 2024 clock 5 minut

Nejenom znamení zvěrokruhu, ale i cikánské karty vám mohou napovědět, co vás čeká v příštím měsíci. Jak se zdá, jedno znamení potká největší štěstí v životě, peníze přijdou samy a všude kolem něj bude panovat jenom láska.

Možná jste si někdy nechali věštit z karet. Tohle umění je spolu s výkladem z křišťálové koule nebo čtením z ruky svázáno s historií romské kultury. Podívejte se, co karty předpovídají na měsíc říjen.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Milí Berani, karty říkají, že se před vámi otvírá skvělý čas pro podnikání a vaše kariéra bude nehynoucí. Využijte vhodnou dobu k obchodním jednáním. Vyděláte obrovské peníze, nejenom teď, ale na příznivé finanční vlně se povezete i v dalším období. Koncem měsíce to vypadá na složení zbraní mezi vámi a partnerem či partnerkou. Nastavíte si nové priority a vztah vám jen pokvete.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býkům karty přejí. V profesním životě se jim bude dařit a obchod jenom pokvete. Po této stránce se tedy budou cítit vyrovnaní a klidní. Měli by z tohoto šťastného období čerpat energii, protože v osobním životě už to taková paráda nebude. Jejich rodinný život je totiž momentálně jeden velký stres. Pro Býka je důležité, aby zůstal ve vztahu transparentní. Měl by mít na paměti, že co zaseje, to sklidí.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Jak se zdá, Blíženci si pro měsíc říjen vytáhli v kartách doslova jackpot. Podnikání či pozice v zaměstnání jim přinese zisky a kariéra bude stoupat. S tím samozřejmě souvisí i velmi příznivá finanční situace a také patřičné uznání. A láska? Tak ta podle karet mezi nimi a partnerem či partnerkou jenom pokvete. Nejenom, že lásku budou dávat, ale sami se budou cítit velmi milováni. A to je přece fajn. Je třeba zmínit, že i vztahy mezi ostatními členy rodiny budou plné porozumění a respektu.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Vážení Raci, profesní úspěchy by vám šly, to karty potvrzují jednoznačně. Jste velcí profesionálové a vaše okolí vás v tomhle ohledu velmi uznává, a to nejenom slovy, ale i finančně. Díky této příznivé konstelaci se vám podaří zbavit dluhů a ještě zbude pár peněz pro strýčka Příhodu. O něco horší to bude v partnerském životě. Objeví se hádky a nedorozumění pramenící z náročné situace.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvi to mají tento měsíc trochu komplikované. Podnikatelům se bude v pracovní sféře dařit. Očividně mají náskok před konkurencí a tedy se dá očekávat úspěch. Lvi se stálým místem přešlapují na místě a nikam se neposouvají, což jim způsobí mrzení. Ve hře je také nové zaměstnání. Pokud jde o osobní život, je dobré se vyhnout hádkám. Takže buďte upřímní a snažte si vše poctivě vyříkat.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Vy jste si to milé Panny se Lvy nejspíš vyměnily, protože v podnikání se plácáte od ničeho k ničemu, zatímco v zaměstnání se vám nové pracovní nabídky jenom pohrnou. Zkuste oslovit zkušené poradce, kteří by vám pomohli k firemnímu restartu. Dařit se vám bude i v osobním životě. S partnerem všechno poklape v harmonické atmosféře plné porozumění.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Jako vždy okouzlující Váhy v práci úspěšně řeší nepříjemné problémy a zmatky. Karty naznačují, že pokud se do práce pořádně opřou, úspěch a odměna se dostaví. Single Váhy by konečně mohly najít svou spřízněnou duši. Ti, kteří jsou už ve vztahu, ale budou muset zapracovat na partnerské důvěře. Podle karet se Váhy v tomto měsíci mohou spolehnout na členy rodiny.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Vážení Štíři, tento měsíc se vám bude dařit v práci či podnikání. Vypadá to na povýšení, s tím související zvýšení platu a nové zajímavé projekty. Pokud jde o partnerský vztah, lehce to zaskřípe, ale nebude to nic, co byste nedokázali vyřešit. Navíc máte za sebou velkou a milující rodinu, která vás podporuje za každých okolností a neváhá vám podat pomocnou rukou.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Střelci, podle karet se zdá, že vám konečně dojde, jak je smutné, když je člověk sám. Navíc váš projev oddanosti dosáhne v tomto měsíci vyššího levelu. Tohle pohnutí mysli vám ale připraví stres a úzkost, tak na to buďte připraveni. V práci si dejte pozor na náladovost. Jinak se vám totiž bude dařit.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

S Kozorohy je to vždycky hlavně o práci. A stejně tak i podle karet, které naznačují mimořádný čas pro podnikání. V opačném gardu se ale ponese jejich soukromý život. Jelikož není příjemné si uvědomit, že vztah nikam nevede, někteří zrozenci tohoto znamení začnou uvažovat o jeho konci. Atmosféře nepřidají ani jejich dominantní vlastnosti. Bude to chtít se v tomto ohledu krotit.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnáři, zejména vy, kteří podnikáte, se povezete na finanční vlně, která vám konečně zalepí díry v rozpočtu a ještě zbude na horší časy. Až sem dobré, odsud nic moc. Zejména v případě, že se potácíte v toxickém vztahu. Snažte se z něj co nejdříve vymanit, že se podepíše na vašem duševním zdraví. Aby toho nebylo málo, dotyčný či dotyčná vás nejspíš podvedl a snaží to zatloukat. Nenechte si takové věci líbit.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ryby, konečně si vaši šéfové všimnou, jak vám to v práci jde a rozhodnou se vás podpořit. Dostanete mentorskou podporu, která vám umožní další růst. Na rozdíl od impulzivních rybích podnikatelů tak na tom budete mnohem lépe. Z karet také vyplývá, že si doma užijete lásku, péči a s partnerem si porozumíte jak v běžných provozních věcech, tak zejména na intelektuální úrovni.

