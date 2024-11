Komerční sdělení 27. 11. 2024 clock 5 minut

Blíží se konec roku 2024. Ať už byl jaký chtěl, všichni doufáme, že alespoň konec se vyvede. Podívejte se, co si pro vás připravily hvězdy.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Milí Berani, vy půjdete do závěrečného finále s pořádnou odvahou. Užijete si jízdu za dobrodružstvím, ať už by to mělo být kamkoli. Nicméně se ale budete muset také vypořádat s klevetami, které vás pořádně zamrzí. Dostane se i na přemítání o tom, jak naložit s profesními cíli. Novoluní koncem měsíce vám pomůže objevit praktické řešení k uskutečnění podnikatelských záměrů.

Býk (21. 4.– 21. 5.)

Lidé narození ve znamení Býka budou na konci roku procházet vztahovými záležitostmi. V domácím prostředí půjde o lehké drama, finále se poveze na vlně přízně nadřízeného či obchodních partnerů. Zdá se, že závěr roku Býkům přinese vše, na co se ještě na podzim neodvážili ani pomyslet. I proto nabydou dojmu, že zvládnou všechno, co si zamanou. Ostatně, proč ne...

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

Vztahy, vztahy a samé vztahy, milí Blíženci. Budete bilancovat, přemýšlet nad omluvami. Než ale cokoli uděláte, vše si dobře promyslete a nejednejte impulzivně. S koncem roku budete mít možná pocit, že vám něco uteklo, nestihli jste všechno, co jste chtěli a podobně. Z vánočního pocitu zmaru vás vysvobodí novoluní, což bude ideální čas se nadechnout a nabrat síly pro rok 2025.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Rak je rodinný pečovatel, což vztahuje nejenom na tu užší část, ale rád se postará i o vzdálené tetičky a strýčky. Letos se vám bude zdát, že jich nějak přibylo, takže vaše svátky nebudou vůbec klidné, ale naopak pořádně hektické. Do konce roku proto odpočívejte a zkuste si promyslet, jestli tento stav svědčí i vám. Kdy jindy byste měli myslet také na sebe, než právě o Vánocích.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Prosincové finále se v případě ohnivého Lva soustředí na koncentraci jeho ohromné energie. Proto by zrozenci v tomto znamení měli bedlivě hlídat svou impulsivní stránku a tenhle energetický náboj raději vložit do nových projektů. Milí Lvi, najděte v sobě hravé dítě, díky němuž znovu objevíte svou hravou stránku a důvěru ve vlastní schopnosti. V takovém nastavení překonáte všechno.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Předvánoční období Panna odstartuje na vlně nostalgie a bude se šťourat ve vlastních bebíčkách. K něčemu to bude, jelikož dostane příležitost urovnat rodinné neshody. Koncem měsíce jí ale začne docházet dech a nejraději by se zavřela sama někde na opuštěné chatě v horách. Vzhledem k tomu, že poslední dny roku 2024 ukazují na romantické i jiné příležitosti, byla by škoda přijít o zábavu...

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

S Venuší, co by planetou romantiky, lásky a vášně rozjedete svůj milostný život rychlostí blesku. Začnete mít pocit, že jste si toho ještě moc neužili, a tak, než vyrazíte za dobrodružstvím, potěšíte své blízké a užijete si vánoční nostalgii. Ať už jste si rozumově naplánovali, co chtěli, vždy dejte prostor svému srdci, které vám na konci roku dá rázně najevo, co potřebuje.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Páni, všichni gruntují kvůli Ježíškovi a vy místo úklidu raději vymyslíte pár zajímavých projektů, které by vám měly zvýšit příjem. Samozřejmě, že od nápadu k realizaci je dlouhá cesta, takže se nenechte odradit, když věci nepůjdou rychle. Pokud jsou dobré, potřebují uzrát. Konec roku se ponese ve společenském a rodinném duchu. Novoluní vám umožní zbavit se mentálních zátěží a do 2025 vykročit s čistým štítem.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Planeta Merkur vám pomůže nahlédnout na vaši aktuální situaci z nové perspektivy. Pomůže vám dobře si promyslet další kroky. V posledních prosincových dnech se vám podaří uzavřít zajímavé obchody. Finanční odměna z nich plynoucí se může stát dobrým startovacím blokem k položení základů pro vaše plány, případně zajištění hmotných potřeb.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Milí Kozorozi, doufáme, že jste si začátek měsíce užili v klidu, rozjímání a důkladně si odpočinuli, protože pak to bude jízda. Uklízet budete nejenom doma, ale hlavně ve vztazích. Prosincové finále si užijete na energetické vlně, která vám umožní dát najevo své nejhlubší touhy. Že by nějaký opožděný dárek? Není nic špatného na tom, když si ho pořídíte vy sami. Ostatně sami sebe přece znáte nejlépe.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Zatoužíte po nové komunitě, nových přátelích, nicméně si dejte pozor na to, abyste neodepsali ty stávající. Budete mít pocit, že vám současní nerozumí, to ale neznamená, že byste neměli přestat hledat společnou řeč. Koncem měsíce se dostaví romantika a Jupiter, což je planeta štěstí, které jste už po všech těch vypjatých dnech potřebovali. Najděte si v závěru roku alespoň pár hodin o samotě, abyste dobili baterky na ten příští.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Zatímco start do posledního měsíce roku přináší stres, zejména v profesní sféře, vše se postupně zklidní a vy se na nedotažené projekty začnete dívat s nadhledem. Díky němu se vám naštěstí vše podaří dotáhnout včas, takže zbude dostatek času na nápravu rodinných vztahů a s koncem roku si vylepšíte kredit společenského člověka, protože vás bude vidět na jedné akci za druhou.

