Externí autor 25. 4. 2024 clock 4 minuty

Hlavní slovo v životě starých Slovanů měla příroda a všelijaké rituály. V jejich životě pro ně byla zvířata velmi důležitá. Pozorovali jejich vlastnosti, chování a podle nich sestavili horoskop. Podívejte se, kterému zvířeti odpovídá vaše znamení.

Podobenství se zvířaty? Proč ne. Stačí se jen v dnešním uspěchaném světě trochu zastavit a dívat se kolem sebe. Přesně tak, jak to uměli staří Slované...

Rosomák (10. 1. – 10. 2.)

Je to taková hodně velká, vlastně bychom mohli říci přerostlá lasička. A stejně jako tohle zvířátko, i lidé narození ve znamení Rosomáka si velmi bedlivě hlídají svůj majek a také partnera či partnerku. Nechtějí o jedno či druhé přijít, proto se chovají poněkud žárlivě. Nicméně je tento jejich postoj pasuje do role oddaných partnerů.

Krkavec (10. 2. – 9. 3.)

O krkavcích je známo, že jsou velmi chytří a přesně takoví jsou i lidé narození ve znamení Krkavce. Uplatní se všude tam, kde mohou předvést své logické myšlení. Pracovní úspěch nacházejí ve vědě, IT nebo financích, kde se cení jejich schopnost myslet pár kroků dopředu. Jenže tenhle detail jim kazí reputaci v lásce, protože neumí být spontánní.

Lasice (10. 3. – 9. 4.)

Stejně jako tohle zvířátko, i lidé narození ve znamení lasice jsou neustále v pohybu. Překypují energií, jsou akční a když se jim něco nelíbí, bez varování seknou drápkem. Lasičkám rozhodně nechybí sebevědomí, spíš bychom mohli říci, že ho mají až moc. Z pravidel si dělají trhací kalendář a upřímnost si schovávají pouze pro ty, kterým věří.

Žába (10. 4. – 9. 5.)

Žáby zvládají život na souši i ve vodě. A životním podmínkám se umí přizpůsobit i lidé narození v tomto znamení. Berou, tak nějak všechno, co se jim připlete do cesty. I když byste to podle jejich vzhledu neřekli, žáby jsou přátelské, jenom je třeba tuhle stránku u nich odkrýt.

Kobylka (10. 5. – 9. 6.)

Znáte někoho, kdo u ničeho nevydrží a skáče z jedné věci na druhou? Možná se narodil ve znamení Kobylky. Takovým lidem jejich nestálost přináší potíže v práci, protože nedokážou plnit úkoly. I v partnerském vztahu nevíte, jestli s vámi vydrží. Co kdyby to jinde bylo lepší?

Křeček (10. 6. – 9. 7.)

Křečka mají všichni rádi pro jeho dobrosrdečnou povahu. Jeho lidského představitele poznáte podle toho, že je neuvěřitelně pracovitý. Problém tkví v tom, že to se svou pílí poněkud přehání, protože dokáže strávit v pracovním zápřahu i několik dní v kuse, občas i nocí. A pak padne a stejně jako ono malé zvířátko dlouho spí. Budiž mu ke cti, že miluje svou rodinu.

Šnek (10. 7. – 9. 8.)

Lidští Šneci na rozdíl od těch zvířecích rozhodně nejsou pomalí. Naopak trpělivě kráčí za svým vytyčeným cílem, a díky tomu představují pro své okolí velkou inspiraci. Svou hlubokou citlivou duši neodhalují jen tak někomu. Pokud se zamilují, jsou to velmi oddaní partneři.

Mravenec (10. 8. – 9. 9.)

Jaký je člověk narozený ve znamení Mravence? Stačí si představit pilné mravenečky, kteří se v mraveništi nezastaví, a víte všechno. Zkrátka lidský Mravenec neumí lenošit, a když už si náhodou sedne ke kávě, i během takto krátkého odpočinku přemýšlí o svých dalších krocích. Často pracuje i nad rámec svých povinností, což oceňuje jeho pracovní okolí, ale rodina už méně.

Chroust (10. 9. – 9. 10.)

Lidští Chrousti jsou takoví věční nespokojenci. Pořád se hledají a pořád to není ono. Přitom to jsou celoživotní dříči, byť s pocitem, že jiní lidé jsou na tom lépe. Na druhou stranu to jsou skvělí partneři. Lpí na rodině i dětech a jsou věrní.

Bobr (10. 10. – 9. 11.)

Bobři jsou budovatelé, stejně jako jejich vzory ze zvířecí říše. Jsou sice pracovití a umějí si věci naplánovat, ale jakmile přijde problém, Bobr zavře oči a tváří se jako by nic. Nebo ještě „lépe“ – zdrhne. Celá podstata jeho přístupu k životu tkví v neochotě vystoupit ze své komfortní zóny.

Pes (10. 11. – 9. 12.)

Lidem narozeným ve znamení Psa nechybí odvaha a věrnost. S ohledem na dnešní svět je možná trochu staromódní, protože čest, věrnost a přátelství jsou pro něj vším. Ve vztazích nesnáší hádky, jde mu hlavně o sounáležitost a klid.

Medvěd (10. 12. – 9. 1.)

Znamení Medvěda přináší svým nositelům do kolébky nepříliš populární vlastnost. Zkrátka, tito lidé jsou líní. Sice dosáhnou cíle, který si stanoví, ale vždy je to spíš otázka vnějšího vlivu než vlastního rozhodnutí. Tuhle bezstarostnost přenáší i do rodiny. Navíc se sami spokojí s málem.

