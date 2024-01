Teorií týkajících se těhotenství a astrologie existuje spousta. Dá se skutečně dopředu odhadnout, která znamení mají větší šanci na početí, a která menší? Existuje snad znamení zvěrokruhu, které nemá šanci na rodičovství? Zjistěte, jak vám horoskop může pomoci při problémech s početím dítěte.

Analýzou konkrétních planetárních konjunkcí a aspektů mohou astrologové vnést světlo do problémů s plodností. Pojďme se ponořit do nebeských zákonitostí a vesmírných vlivů, které mohou ovlivnit vaši schopnost mít děti, a na této cestě vás vybavit znalostmi a uvědoměním. Někteří se domnívají, že ve skutečnosti to může být spíše v Měsíci.

Měsíc je nejznámější tím, že představuje plodnost a souvisí s pečovatelskými vlastnostmi. Jedna z teorií tvrdí, že žena ovuluje, když je Měsíc přesně ve stejné fázi, v jaké byl v době jejího narození. Tato teorie je známá jako metoda lunární plodnosti. Pokud je Měsíc během početí v pozitivním znamení zvěrokruhu, věří se, že se vám narodí chlapec. V případě děvčátka je tomu naopak.

Pozitivní/mužská znamení zvěrokruhu: Beran, Blíženci, Lev, Váhy, Střelec, Vodnář

Negativní/ženská znamení zvěrokruhu: Kozoroh, Ryby, Býk, Rak, Panna, Štír, Kozoroh, Ryby.

Plodná a neplodná znamení

Znamení se dělí na tři skupiny podle schopnosti počít. A to na plodná, polo-plodná a neplodná. Takto se rozděluje ženská plodnost. Nenechte se ale odradit svým zařazením, protože se jedná pouze o teorii. Nejedná se o konečný a neměnný stav. Spíše to má ukázat možné překážky, které si ve svém vnitřním nastavení dané znamení mnohdy samo klade. Ujistěte se, že jste na této cestě k mateřství otevřená!

Plodná znamení zvěrokruhu: Rak, Štír, Ryby

Poloplodná znamení: Váhy, Býk, Kozoroh

Neplodná znamení: Panna, Střelec, Vodnář, Beran, Blíženci, Váhy.

Vliv Saturnu

Saturn, planeta známá svým astrologickým vlivem, hraje významnou roli v otázkách plodnosti. Postavení Saturnu určuje míru obtíží, s nimiž se člověk může při početí setkat. Pokud planeta zaujímá určité konkrétní pozice, mohou se objevit překážky, které početí ztěžují. Saturnův vliv na plodnost se často vyznačuje zpožděním a omezením. Může omezovat šance na početí nebo způsobovat obtíže při udržení zdravého těhotenství. Pokud se chcete na problém s početím podívat hlouběji, určitě kontaktujte astrologa, se kterým můžete vše dopodrobna konzultovat.

Planety a neplodnost

Planetární aspekty v astrologii mohou hrát významnou roli při problémech s plodností. Tyto aspekty označují úhly, které se vytvářejí mezi planetami v horoskopu zrození. Ukazují jejich vzájemný vztah a vliv. Jedním z důležitých aspektů, které je třeba vzít v úvahu, je aspekt kvadratury. Když dvě planety vytvoří kvadratický aspekt, vytvářejí napjatou a konfliktní energii. Z hlediska plodnosti může tento aspekt naznačovat potíže nebo překážky při početí dítěte. Konfliktní energie mezi zúčastněnými planetami mohou narušit přirozený průběh reprodukčních procesů.

Magie Luny

Vliv Luny na plodnost je v astrologii velmi zajímavým tématem. Vědci vypozorovali silnou souvislost mezi lunárními fázemi a problémy s plodností. Mnozí se domnívají, že gravitační síla Měsíce ovlivňuje lidskou fyziologii, včetně reprodukčního systému. Přechodem z jedné fáze do druhé má Měsíc zásadní vliv na křehkou rovnováhu hormonů v těle.

Tato hormonální rovnováha hraje klíčovou roli v plodnosti. Během fáze novoluní, kdy Měsíc není vidět, dochází u některých žen k nepravidelnému menstruačnímu cyklu. Tato fáze je často spojena s nižší šancí na početí. Když však Měsíc přechází do fáze voskového půlměsíce, plodnost má tendenci se zvyšovat. Zdá se, že energie růstu a nových začátků, kterou tato fáze přináší, je v souladu s reprodukčním cyklem.

Máte naději?

Rozhodně máte naději, i když jste se právě dočetli, že vaše znamení patří do skupiny neplodných, nebo polo-plodných. Toto označení je spíše pro zkušeného astrologa, který vám vypočítá na míru podle postavení planet, měsíce a vašeho narození přesné sdělení z hvězdného nebe. Astrologie vám má pomoci pochopit současný stav a dát vám mapu k vašemu vnitřnímu vesmíru. Možná si musíte uvědomit a udělat pár věcí, než se duše vašeho miminka rozhodne, že je ten správný čas přijít k vám.

Zdroj: dotyk.cz, babymed.com, astrotalk.com