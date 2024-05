Každý si přejeme krásný a fungující vztah. Ne vždy jsme toho ale schopní. Důvodem je nechuť vztahu obětovat potřebné a znamení zvěrokruhu, ve kterém jsme narození. Jaké ženy jsou podle znamení skutečným neštěstím pro všechny muže?

Každé znamení zvěrokruhu si nese své dobré i špatné stránky. Ty se pak projevují v každé sféře našeho života a ani vztahy nejsou výjimkou. Tušíte však, že některá znamení mohou být pro vztah skutečnou katastrofou?

Astrologové se shodují, že takové ženy je lepší obejít obloukem. Šťastnými vás skutečně neučiní. Jaká znamení zvěrokruhu máme na mysli?

Neštěstí pro muže

Ženy, které jsou neštěstím pro všechny muže, jsou narozené ve znamení Berana (21.3. – 20.4.). Ženy ve znamení Berana jsou velice náladové a přecitlivělé. Naštvat je je otázkou vteřiny. Stačí jim pohlédnout do tváře a ihned poznáte, že je něco špatně.

Jejich uraženost však trvá věčnost. Pokud ženu ve znamení Berana naštvete, připravte se na to, že váš čeká tichá domácnost. Můžete nosit květiny, vařit úchvatné večeře, odezva ale dlouho nebude žádná.

Berani mají potřebu být opečovávaní a často berou vaše gesta jako samozřejmost. Soužití s nimi je nadmíru náročné a vyčerpávající. Není se proto čemu divit, že většina mužů od žen narozených ve znamení Berana nakonec uteče.

Škodolibé a puntičkářské

Lehké to není ani s Býky (21.4. – 21.5.). Ženy narozené v tomto znamení jsou pro vztah skutečným oříškem. Jsou tvrdohlavé a pokaždé musí mít poslední slovo.

Ženy narozené ve znamení Býka neumí komunikovat. Vy se můžete jen domnívat, co je důvodem jejího vzteku, žena ve znamení Býka vám to neřekne. Býci jsou velice škodolibí. Jakmile mají pocit, že jim někdo ublížil, neváhají udeřit stejnou silou.

Co na tom, že vy jste svou chybu učinili nechtěně. Býk vám to dá náležitě sežrat. Ženy ve znamení Býka jsou navíc velice puntičkářské. A tak se může stát, že to samé budou vyžadovat i po vás.

Ženy narozené ve znamení Raka (22.6. – 22.7.) jsou hysterky. Často a rády dělají scény. I z naprostých maličkostí učiní obrovské drama, na které jen tak nezapomenete. Svůj vztek vám ženy narozené v tomto znamení dají jasně pocítit.

Raci vás budou propichovat nepříjemným pohledem, který uvidíte na míle daleko. Jsou to skvělí detektivové, kteří se nezdráhají použít všemožné lži, aby dosáhli své pravdy.

Ženy narozené ve znamení Raka umí být zákeřné a zlé. Pokud je naštvete, raději se s nimi nehádejte. Jdete do předem prohraného boje. Raci se vždy perou za to, aby každý konflikt úspěšně vyhráli.

