Na TikToku se rozšířil další optický trik, který velmi rychle odhalí, jak vás ostatní vnímají. Přesněji řečeno, co si o vás myslí. Vidíte na obrázku hory, nebo ženu? Zadívejte se pozorně po dobu několika vteřin a zjistěte pravdu o své osobnosti.

Jak vás vidí druzí?

Optická iluze, se kterou přišel @PsychologyLove100, vzala sociální platformu TikTok útokem. Zaujala internetové publikum svou přesností. Odkrývá totiž skryté pravdy o identitě každého z nás.

Přesněji řečeno ukazuje, jak nás vidí lidé z našeho okolí.

close info Pinterest zoom_in Hory nebo žena, co vidíte?

Na první pohled jednoduchý obrázek ukrývá dva různé motivy. Ten, který spatříte jako první, poskytne cenné informace o vaší osobnosti. Stačí se soustředěně zadívat po dobu několika vteřin a vybrat motiv, který vás zaujme jako první.

Na výběr máte ze dvou možností. Buď si všimnete hor nebo vaši pozornost upoutá žena. Tušíte, který z nich to bude?

Co přesně vidíte?

Pokud vaše oči jako první upoutaly hory, jste člověk, který vyniká snad ve všech životních situacích. Patříte mezi nebojácné jedince.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

To v praxi znamená, že vůbec neřešíte, jak na vás lidé kolem vás pohlížejí a co si o vás myslí. Nebojíte se případného posměchu a zůstávat někde, kde vám není dobře, nemáte to zapotřebí. Víte, že musíte růst. Proto neustále někam míříte.

Přejete si jediné: Žít přesně takový život, jaký jste si vysnili a na jakém pracujete. Jste kreativní, milujete společnost a s nadšením si vychutnáváte jakoukoli novou příležitost, kterou od života dostanete.

Pokud vás ale jako první zaujala žena, jste člověk, který se neustále snaží se zlepšovat. Jste ctižádostiví, máte silné rodinné hodnoty a dost často se až příliš obětujete pro druhé. Ačkoli jste velmi inteligentní a víte, že musíte myslet i sami na sebe, občas na to zapomínáte.

Neumíte říkat ne, protože se trápíte, co na vaše odmítnutí řekne okolí. To vás ale nikam neposouvá. Názor druhých vás nijak nedefinuje. Může vás ale pořádně zbrzdit. Proto zapracujte na tom, abyste si názor vyslechli, ale nijak se jím na své cestě nenechali ovlivnit.

Zkuste víc vnímat vlastní pocity. Pokud vám něco není příjemné, pokud se vám něco nelíbí, pak to nedělejte. Ti správní lidé ve vašem okolí to jistě pochopí a ty nesprávné nepotřebujete.

Tento virální optický test je skvělým příkladem, jak síla vnímání může odhalit zajímavé aspekty naší osobnosti. I tak je ale potřeba nezapomínat, že podobné testy slouží hlavně k pobavení a sebereflexi, rozhodně nás plně nedefinují. Pokud vám tedy vyšlo něco, co jste nečekali, zkuste to brát jen jako odrazový můstek na sobě zapracovat. Rozhodně se tím netrapte víc, než je nutné.

Zdroje: www.express.co.uk, www.indiatimes.com, www.dailymail.co.uk