Jak už sám název říká, nedobrovolná hospitalizace rozhodně není něčím, co by si kdokoli z nás přál. Přijmout pacienta do nemocnice bez jeho souhlasu je možné pouze v případech, které stanoví zákon. Podívejme se, za jakých podmínek se může člověk ocitnout v psychiatrické léčebně, aniž by chtěl.

Převzetí do zdravotnického, nejen psychiatrického, zařízení bez souhlasu pacienta je zásadní zásah do jeho osobnostních práv. I když má každý právo rozhodovat o svém životě, mohou existovat situace, kdy je takový zásah nezbytný k ochraně zdraví jednotlivce nebo veřejného zájmu. Definice Nedobrovolná hospitalizace je závažný zásah do práv pacienta a může být realizována pouze tehdy, není-li možné jiným způsobem eliminovat hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí. Mezi tyto situace patří ohrožení sebe nebo druhých, kdy osoba projevuje známky duševní poruchy nebo je ovlivněna návykovou látkou. Co se musí dodržet Poskytovatel zdravotní péče je povinen do 24 hodin oznámit soudnímu orgánu nedobrovolnou hospitalizaci. Poté musí soud do 7 dní od začátku hospitalizace rozhodnout, zda bylo postupováno v souladu se zákonem (v tzv. detenčním řízení). Pokud je hospitalizace potvrzena, následuje fáze, kdy soud do 3 měsíců na základě posudku rozhoduje, zda je další držení pacienta v nemocnici či na psychiatrii přípustné a na jak dlouho. Maximální délka hospitalizace je jeden rok, po kterém musí být provedeno nové posouzení a rozhodnutí o dalším postupu. Na poněkud jiný pohled na hospitalizaci na psychiatrii (ne nedobrovolné) se podívejte zde: Zdroj: Youtube Co říká mezinárodní právní úprava V souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv a Evropskou úmluvou o lidských právech (Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod) je právo na osobní svobodu chráněno, přičemž jsou stanoveny výjimky, včetně situací, kdy je nutné zákonné držení osob kvůli ochraně veřejného zdraví. V r. 2001 byla Českou republikou podepsána Úmluva o lidských právech a biomedicíně, která klade důraz na svobodný a informovaný souhlas při poskytování zdravotní péče. Právní úprava v českém právu Listina základních práv a svobod a nový občanský zákoník upravují vztah mezi státem a jednotlivcem. Omezení osobní svobody jsou připustitelná za určitých podmínek, včetně situací ohrožujících veřejné zdraví. Zákon o zdravotních službách zajišťuje právo pacienta na svobodné rozhodnutí a stanovuje případy, kdy lze pacienta hospitalizovat bez jeho souhlasu. Povinností poskytovatele zdravotní péče je informovat pacienta o důvodech hospitalizace a poskytnout mu možnost právní ochrany. V případě příčetného člověka je nutný i povinný souhlas hospitalizovaného. Pokud například váš kamarád nebo kolega a jeho chování představuje reálnou hrozbu pro něj samotného i jeho okolí a není možné tuto hrozbu odvrátit jiným způsobem, souhlas k hospitalizaci od něj asi nezískáte. Musíte jednat. Není vždy nutné získat souhlas dotyčné osoby s hospitalizací, zejména pokud je její život nebo zdraví v okamžiku ohrožení a nelze čekat na souhlas. Po ustání bezprostředního ohrožení má lékař povinnost informovat pacienta o událostech a získat jeho souhlas až následně. Celkově lze konstatovat, že nedobrovolná hospitalizace a převzetí do jakéhokoli zdravotnického zařízení bez souhlasu jsou opatření, která musí být v souladu se zákonem a musí respektovat práva jednotlivce. Úmluvy a národní právní předpisy společně tvoří rámec pro ochranu lidských práv v oblasti zdravotní péče. Pokud je však člověk při smyslech a ví, co koná, nedobrovolná hospitalizace na psychiatrii ani do jiného zdravotnického zařízení by se ho neměla týkat. Umíte si představit, jak to chodí na psychiatrii? Hovoří o tom slečna v tomto videu: Zdroj: Youtube Zdroje: www.nzip.cz, www.upsychiatra.cz, www.wikiskripta.eu, cs.wikipedia.org, www.psychiatriepropraxi.cz

