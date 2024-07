Jak zkombinovat příjemné posezení u piva a oblíbené vědomostní soutěže? Odpovědí je hospodský kvíz, fenomén, který se rychle šíří po celé republice a přitahuje stále více nadšenců. Zkuste si tuto aktivitu i vy a otestujte si své znalosti nanečisto.

Hospodské kvízy mají své kořeny ve Velké Británii, kde se začaly objevovat již v 70. letech 20. století. Jde o týmovou hru, v níž skupina přátel nebo kolegů odpovídá na otázky z různých oblastí. Dotazy jsou obvykle rozděleny do několika kol a mohou být doplněny o bonusové úkoly.

Kvíz začíná tím, že si týmy o dvou až osmi členech zvolí název. Otázky se promítají na plátně či televizi a soutěžící své odpovědi zapisují na papír. Jejich správnost vyhodnocuje moderátor, který zároveň uděluje body.

Nejčastěji se v hospodských kvízech objevují témata z historie, geografie, sportu, kultury, vědy až po logické hádanky a hry se slovy.

Často se také pouští hudební ukázky, během nichž mají týmy poznat interpreta či název písně, nebo se promítají obrázky. Cílem je určit konkrétní místo, osobu, zvíře, rostlinu nebo událost.

Do Česka se hospodské neboli Pub Quizy dostaly již ve druhém desetiletí 21. století a rychle se staly oblíbenou kratochvílí, spojující tuzemskou pivní kulturu s nadšením pro vědomostní soutěže.

Jsou totiž skvělým způsobem, jak zkombinovat zábavu s učením, a to vše v příjemné společnosti přátel a známých. Zároveň můžete podpořit svůj podnik hlavně ve dnech s nižší návštěvností.

A co by to byla soutěž bez ceny? Na vítězný tým čekají například slevy na útraty, poukázky na konzumaci nebo láhev alkoholu. Výsledky jednotlivých kvízu se zároveň zaznamenávají do ligové tabulky. Absolutní vítězi se pak mohou účastnit krajských kol nebo dokonce mistrovství ČR.

Zaujala vás tato hra? Zkuste si ji zatím nanečisto pomocí našeho kvízu.

Zdroje: www.en.wikipedia.org, www.cs.wikipedia.org, www.pubquiz.cz