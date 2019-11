Výstřední hotel ve tvaru střeva CasAnus: Na konci čeká návštěvníky překvapení

Doby luxusních pětihvězdičkových hotelů v žádaných destinacích jsou pryč. Dnes je trendy najít co nejbizarnější ubytování a přitom se udržet na stejné cenové hladině jako pokoj v Hiltonu nebo Four Seasons. Vítejte v hotelu CasAnus, který je postaven do tvaru lidského střeva a na jeho konci vás čeká překvapení.