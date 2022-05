Rekonstrukce podoby Hotentotské Venuše: Obří pozadí černé krásky uchvátilo svět

Sarah Baartman

Hotentoti bylo vlastně jen posměšné označení příslušníků kmene Khoikhoiů, kteří hovořili zvláštním mlaskavým jazykem, a tento posměšný název jim dali holandští kolonizátoři. Zároveň slovo Hotentot označovalo vše, co bylo podivné, znepokojivé, cizí a možná i deviantní ve fyzickém smyslu. Zejména výše postavené kruhy slýchali vyprávění cestovatelů o tajemných hotentotských ženách, které prý mají obrovské hýždě a podivně prodloužené stydké pysky a hodně kouří. A pak tu byla ona – Hotentotská Venuše. Kdo to byl?

Saartjie Baartmanová anebo Sarah Baartman, uměleckým jménem Hotentotská Venuše, byla černou kráskou obrovských rozměrů. Dobové prameny ji popisují jako ženu, která se nebála podívat nikomu zpříma do očí a oblékala se velmi výrazně a zároveň na sobě vlastně nic neměla – nosila například špičaté zelené střevíce a stuhy, a to vše ještě dotvářela výrazným make-upem, ale její bradavky byly přes průhlednou látku jasně vidět. Nejednalo se však o dnešní decentní líčení, to se nenechte mýlit. Make-up byl vytvořen z mastné barvy a sazí, a dodával ji prorocký a tajemný výraz. Jak by také ne – stala se cirkusovou senzací, která vyprodávala představení.

Jak vypadala Hotentotská Venuše?

Na to, jak vypadala, včetně krátkého exkurzu do jejího života, se podívejte na tomto videu:

Sarah měla vysoké lícní kosti a v koutku úst většinou držela dýmku. Z ní stoupal kouř i přes její tváře s dolíčky. Měla srdcovitý obličej a byla… velká. Nikoli vysoká, to spíše naopak – měřila kolem 130 cm, ale dnes bychom decentně řekli, že byla prostorově výrazná s obřím pozadím. Vypadala jako zmenšená bohyně, což ještě více zvýrazňovaly její černé kadeře kudrnatých vlasů.

Naprostá fascinace představou, která ožila

Ohlíželi se za ní skutečně všichni, protože tato africká Venuše nenechala nikoho bez reakce. A i proto se stala hvězdou Londýna. Pro konzervativní ostrovany se tato žena stala ztělesněním bohyně tělesné rozkoše, takže spatřit postavu Venuše nebo slyšet její jméno znamenalo být podněcován k myšlenkám na chtíč nebo lásku. A všechny tyto představy Sarah splňovala – zejména v punčochách tělové barvy, které přiléhaly tak těsně, že všichni jasně viděli, že pod nimi nemá korzet, punčochy ani kalhotky. Nosila zářivé provazy korálků z pštrosích skořápek v barvě slonové kosti, které splývaly od krku až k pasu, ale nedokázaly ani zcela zakrýt bradavky, viditelné skrz tenkou hedvábnou látku.

Muži jakékoli barvy pleti i národnosti na ni hleděli jako vlk anebo lev na Měsíc.

Přes noc hvězdou Londýna

Když Saartjie připlula do Anglie, bylo ji necelých bylo dvaadvacet let. Dostala se sem z Kapské kolonie s britským vojenským lékařem, jeho jihoafrickým sluhou a bývalým černým otrokem, který se nyní učil sluhou. Saartjie s nimi bydlela na York Street jižně od Piccadilly, tedy přímo v srdci nejmódnější londýnské čtvrti. Její nový domov byl na hony vzdálený jejímu předchozímu životu.

Její „chlebodárci“ s ní měli velké plány, když ji představovali jako klasický exemplář její rasy. Měla vystupovat v oděvu své země se všemi hrubými ozdobami, které tito lidé obvykle nosí.

Hotentotská Venuše zahájila začátek kariéry nejslavnějšího a nejkontroverznějšího londýnského divadelního fenoménu zimy roku 1810 a přes nic se stala naprostou senzací metropole jak na jevišti, tak mimo něj.

