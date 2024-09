Jak se změnily hvězdy ze Hry o trůny: Jestli poznáte Sansu a Daenerys, jste dobří. John si vzal Ygritte

close info Facebook

Externí autor 4. 9. 2024 clock 5 minut gallery

Je to už více jak deset let, co svět atakoval mega úspěšný seriál, natočený podle knih G. R. R. Martina, Hra o trůny. Jen málokdo nezná hlášku „You know nothing, Jon Snow”. Stejně jako hlášky, se stali legendárními i samotní herci. Co dělá dnes ten Jon Snow, Daenerys Targaryen nebo Sansa Stark?

Americký fantasy seriál Hra o trůny je natočený podle knižní předlohy spisovatele George R. R. Martina. Osmidílná série je doslova eposem tohoto fantasy mága, který se podílel i na vzniku seriálu, jež si získal miliony fanoušků po celém světě. Celosvětově oblíbený byl také proto, že se i natáčel po celém světě. Mnoho nadšenců tak mohlo vyrazit na výlet ze svého domova a podívat se na místo, kde po trávě klusal na koni Jon Stark, Cersei šla po schodech hanby nebo z okna hradu vykukovala pohledná Sansa. Možná se natáčelo i u vás na louce Místa, kde se natáčelo byla například v Severním Irsku, na Maltě, v Maroku, v Chorvatsku, ve Španělsku, Skotsku i Spojených státech. Slavnostní premiéra tohoto mega hitu se pak uskutečnila 17. dubna 2011, kdy jej začala vysílat oblíbená streamovací platforma č.2 HBO. Konečná osmá řada, která ovšem nebyla kritiky příliš kladně hodnocena, se pak vysílala v roce 2019. To, že se skutečně jedná o světově úspěšný seriál, stvrzuje i fakt, že za celou dobu tento fantasy počin získal celkem 38 sošek Emmy. Zároveň se jedná o historicky nejúspěšnější seriál, který kdy HBO vysílala. Až na drobné výkyvy je velmi dobře vnímán i odbornou veřejností, a to hlavně díky komplexnosti postav, ději i hereckým výkonům jako takovým. close Události Ve Hře o trůny je málo černochů, zaznívá z Británie gallery 8 Co se týká hereckého obsazení, produkce si skutečně dala záležet a dá se hovořit až o geniálním počinu. Každý jeden aktér v seriálu předvádí neskutečné výkony, ať už se jedná o postavu kladnou, zápornou nebo komickou. Mezi ty nejoblíbenější jednoznačně patří Jon Snow, Sansa Stark, Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen a Arya Stark. Nic nevíš, Kite Harringtone Jon Snow (v překladu Jon Sníh) je synem Lyanny Stark a Rhaegara Targaryena. To ovšem na začátku samozřejmě nikdo netuší, Jon je považován za bastarda Neda Starka, a tak se k němu i všichni chovají. Milovat Jona tedy budete už od začátku. Jeho štěněcí pohled a postavení ve vyhnanství už od samého začátku vám zlomí srdce a budete s ním soucítit až do samého konce. A oko nezůstane suché ani co se týká skutečnosti. Kit Harrington, tedy seriálový Jon Snow, prožil příběh jako z pohádky. Během natáčení se totiž zamiloval do své kolegyně, která se zase zamilovala do Jona Snowa. A ačkoliv mu Ygritte opakovala právě onu legendární větu „You know nothing, Jon Snow”, Jon Snow věděl moc dobře. Tedy alespoň Kit Harrington. A tak v roce 2018 přišla svatba a v únoru roku 2021 se pár dočkal prvního potomka, v roce 2023 pak druhého. Každá karta má ale dvě strany, a tak i Harrington přiznal temné období. Měl jsem ohromné štěstí, že jsem přestal pít, než se nám s manželkou narodily děti. V jednu chvíli mi totiž přišlo, že je pro mě fyzicky i psychicky nemožné, abych znovu nepil,“ prozradil pro magazín People herec, který je dnes již abstinentem. Krvácení do mozku Daenerys Targaryen Emilia Clarke, představitelka neohrožené Daenerys Targaryen, matky draků, rozhodně tak neohrožená v osobním životě nebyla. Není to ovšem nic hanlivého, herečka se bála o svůj vlastní život, a to z toho důvodu, že v letech 2011 a 2013 měla krvácení do mozku. Kromě svého života se tedy obávala i o své místo v seriálu, který se v tu dobu zrovna natáčel. Po operaci mozku se ihned na natáčení vrátila, byly to pouhé dva týdny po náročném zákroku! „Měla jsem strach, že už nikdy nebudu moci hrát. V seriálu Hra o trůny představuji neohroženou hrdinku, matku draků Daenerys. V reálu jsem si však díky tomu, čím jsem procházela, hodně rychle uvědomila, že rozhodně nejsem nesmrtelná," řekla Emilia Clarke. Špatná matka Sansa Stark Drama se nevyhnulo ani půvabné Sanse Stark, tedy spíše herečce Sophii Turner. Na ni byla upřena pozornost už od roku 2019, kdy se provdala za populárního zpěváka chlapecké skupiny Jonas Brothers Joa Jonase. Tento pár nicméně už také není aktuální, Sophie Turner si prošla veřejně propíraným rozvodem, kdy ji média označovala za špatnou matku. Rozvod se prý konal totiž právě kvůli Sophii, která údajně radši trávila svůj čas na party než doma s dětmi, které s Joem mají. Dalším důvodem rozchodu měly být také neshody obou manželů ohledně toho, kde budou jako rodina žít. Zatímco Joe byl pro Miami, Sophie se chtěla v budoucnu vrátit do rodné Británie. Jak herci vypadají dnes, tedy třináct let od první klapky, se můžete podívat v naší galerii. close Magazín Kvíz: Poznej herečku, která hrála hlavní roli v tomto slavném českém filmu. Nedat všech 10 je ostuda Zdroje: idnes.cz, cs.wikipedia.org, prozeny.cz, idnes.cz Přihlášení (esc) close My si vás zapamatujeme a můžete číst Dotyk.cz bez omezení. googlePokračovat přes Google facebookPokračovat přes Facebook seznamPokračovat přes Seznam nebo se přihlaste E-mail Heslo visible Zapomněli jste heslo? Přihlásit se Ještě nemáte účet? Registrujte se Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Jak jste spokojeni s tímto článkem? Budeme vděční za vaši upřímnou zpětnou vazbu. Předáme vaše hodnocení redaktorovi, aby se mohl nadále zlepšovat. Fantastický článek, skvěle napsané, sdílím s přáteli • 323 success_fill Fantastický článek, skvěle napsané, sdílím s přáteli Článek mě sice pobavil, ale má nedostatky, spíše průměr • 63 success_fill Článek mě sice pobavil, ale má nedostatky, spíše průměr Slabé, nic nového, redaktor by se nad sebou měl zamyslet • 85 success_fill Slabé, nic nového, redaktor by se nad sebou měl zamyslet Hlasovalo: 471

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články