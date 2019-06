Lokace ze seriálu Hra o trůny: Kde najdeme Královo přístaviště nebo Braavos?

Nejpopulárnější seriál současnosti Hra o trůny odvysílal v polovině května svou poslední epizodu. Epická sága s námi pobývala osm let, a přestože seriál po osmi řadách skončil, na zbylé dvě knížky románové ságy Písně ledu a ohně od autora George R. R. Martina si hladoví fanoušci budou muset ještě nějaký ten rok počkat.

Seriál jako takový nám během svého působení představil mnoho úžasných lokací. Viděli jsme rozlehlé dothracké pouště, navštívili jsme ohromující paláce, zavítali do hradů na úpatí skály, poznali divokou přírodu za Zdí, slunili se v exotickém Dorne a pluli nekonečnými oceány.

Spoustu míst bylo dílem počítačových kouzelníků. Například Zeď, která brání Bílým chodcům v invazi Západozemí, neexistuje a byla vytvořena pomocí kulis a zeleného plátna. Pokud jsme se s hlavními hrdiny objevili ve městě, dost často to bylo opravdové místo, jen s lehkým zásahem grafiků, kteří na pozadí přidali obrovský palác nebo pozměnili část okolí.

Věděli jste, že do seriálového Králova přístaviště to máte co by kamenem dohodil? Hlavnímu městu Západozemí posloužil chorvatský Dubrovník. Většina scén z Braavosu se zase natáčela ve slunném Španelsku. Které další lokace ze seriálu můžete navštívit?