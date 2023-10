V srdci Maďarska, uprostřed kopců a vinic, se nachází pozoruhodný důkaz tvořivosti, lásky a odhodlání jednoho člověka – zámek, kterému se říká Taj Mahal Székesfehérváru. Není to však typický příběh výstavby hradu. Z vinného sklípku jej postavil Maďar jako důkaz lásky pro svou manželku.

Žádní rytíři v lesklé zbroji, žádní velcí architekti s plány. Místo toho si představte sochaře a architekta jménem Jenő Bory, který vyzbrojen pouze svou představivostí a neochvějnou vášní během 40 let proměnil skromný vinný sklep v kolosální mistrovské dílo.

close info https://bory-var.hu/, PUblic domain zoom_in Jenő Bory (1879-1959) s rodinou

Kdo byl Jenő Bory

Jenő Bory, který se narodil v roce 1879 v Székesfehérváru, nebyl obyčejný umělec. Vyučil se architektem a měl vizi, která překonávala konvence. Vyzbrojen stipendiem se vydal na cestu, která měla spojit jeho lásku k sochařství a architektuře. Život však měl jiné plány. Vypuknutí první světové války narušilo jeho umělecké snažení, ale ne jeho ducha. Útěchu našel v zákopech, kde skicoval a snil o stavbách, které se teprve zrodí.

V roce 1912 ho osud zavál na vinici v Máriavölgy v Székesfehérváru, kde uprostřed vinné révy a ovocných stromů stál vinný sklep a lisovna. A toto místo jemu i celé jeho rodině změnilo život…

Bez plánů a architektů

S bezmeznou kreativitou a odhodláním Bory tento skromný prostor přetvořil v zámek, který měl být darem a ztvárněním jeho věčné lásky k manželce Iloně Komócsin. A pozor, to vše udělal z betonu, materiálu, který si tehdy teprve hledal své místo ve světě architektury. Stavba dnes hradu začala v roce 1923. Od roku 1934 navíc Bory své dílo hrdě ukazoval zájemcům a návštěvníkům. Pracoval na něm a každém jeho detailu až do své smrti roku 1959.

Boryho zámek nebyl dílem pečlivých plánů ani profesionálních architektů. Byl projevem jeho uměleckých rozmarů a topografie krajiny. Každá věž, každá chodba i velkolepý dvůr se stovkou sloupů nesly otisk jeho rukou. Vymýšlel dokonce důmyslné metody, vytvářel pilíře litím betonu do smolných plstěných rolí, složité sochy, rámy dveří, a dokonce i kopule, to vše ze stejného univerzálního materiálu.

Na jeho dílo se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jeho plány nic nezhatilo

Jeho umělecký zápal neznal mezí. Uvnitř hradu návštěvníky vítá řada soch a obrazů, včetně jeho vlastních děl a děl současných umělců, i jeho manželky Ilony. Hrad se stal živým plátnem, které zdobí mozaiky, malby na skle a ornamentální fontány, zachycující podstatu maďarské historie a kultury.

Navzdory ničivé druhé světové válce Boryho odhodlání neochablo. Opravoval, rekonstruoval a vdechoval svému milovanému hradu znovu život. Jeho odkaz žije dál rukama jeho potomků, kteří neúnavně uchovávají toto jedinečné umělecké dílo.

Až se tedy příště ocitnete v Maďarsku, nenechte si ujít příležitost projít se kouzelnými sály Boryho hradu. Není to jen zámek, je to svědectví o neutuchající vášni jednoho muže, symfonie betonu a kreativity, která se tyčí do výšky a připomíná nám, že skutečné umění nezná hranic. Není divu, že se místo jmenuje Taj Mahal Székesfehérváru.

Zdroje: earthlymission.com, bory-var.hu, turizmus.szekesfehervar.hu