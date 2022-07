Hrad Houska skrývá tajemství. Brána do pekla děsila už Kelty. Může zde být stále

Hrad Houska je opředen mnoha tajemstvími.

Foto: Profimedia

Tajemný hrad Houska má být údajnou branou do pekla, tudíž se řadí k hradům spíše děsivým. Brána do pekla je nyní zavřená, ale když nebyla, vylézaly tudy ven příšery, stvůry a zrůdy, které děsily kolemjdoucí, až se celkově lidé tomuto místu začali vyhýbat. Tvrzení o jámě do pekla pak podporuje i pověst ze 13. století, která říká, že král Otakar II. nabídl milost každému odsouzenému zločinci, který se uvolil nechat do jámy spustit, aby poté řekl, co viděl.