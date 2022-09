Toto není fotoshop, ale fotografie z NASA. Dokonale pravidelný tvar zmátl vědce

Bílý blok vypadá, že na fotografii nepatří.

Měl ostré úhly a dokonale rovné okraje. Obdélníkový útvar objevila flotila výzkumných letadel týmu NASA IceBridge při přeletu nad Antarktidou v říjnu roku 2018. Podezřele vyčníval mezi kousky rozlámaného ledu. Kde se tam vzal?

Stolová kra byla spatřena poblíž ledového šelfu Larsen C, jehož velká část se v červenci roku 2017 odtrhla od Antarktického poloostrova a vytvořila ledovec známý jako A-68. Ten měl rozlohu necelých 6 000 kilometrů čtverečních a jednalo se o šestý největší pozorovaný odlomený kus ledu v historii. Od roku 2018 do roku 2021 se v důsledku vyšších teplot a vln rozpadl na řadu menších fragmentů.

Jedním z nich byl i dokonale hranatý útvar, který zachytili výzkumníci v rámci operace Ledový most. „Vypadal, jako by ho někdo vyřezal motorovou pilou," směje se glaciologista Jan Lieser. „Zarovnané hrany naznačují, že zpozorovaná kra se odlomila od většího ledového masivu nedávno. Voda a vítr ji ještě nestačily obrousit."

Hranatá kra v Antarktidě

Podle vědců existují dva typy ker. „První z nich je taková, která potopila Titanic. Má kuželovitý tvar a viditelná je pouze její špička," vysvětluje Kelly Brunt z University of Maryland. „Pak jsou tzv. tabulární ledovce. Široké, ploché a dlouhé."

Tyto útvary se oddělí od svého rodného masivu podobně, jako když se odlomí příliš dlouhý nehet. „V důsledku prudkosti celého procesu mají krásný geometrický tvar a ostré hrany," dodává odbornice. Obdobně jako u prvního typu z nich vidíme jen horních 10 %. Zbytek je skryt pod vodou.

Vzácný kus měl 295 kilometrů na délku a 37 kilometrů na šířku. I přesto se na něm vědci neodvážili přistát a prozkoumat ho. Netušili, jak je hrubý. Nečekané zatížení mohlo způsobit jeho prasknutí. Badatelé předpokládali, že během dalších týdnů pokračoval na sever, kde následně splynul s oceánem.

Ledovec A-68

Potkal ho tak stejný osud jako jeho mateřskou kru, která v dubnu roku 2021 definitivně roztála. Během tříletého putování dorazila z Antarktidy do jižní oblasti Atlantiku. Zastavila se u ostrova Jižní Georgie, jenž je domovem mnoha divokých zvířat, včetně tuleňů a tučňáků.

Vědci se obávali, že jakmile by se zasekla o mělčiny, množství sladké vody by vážně poškodilo ekosystém ostrova. I přesto, že se katastrofa nekonala, v době největšího tání se každý den uvolnilo do oceánu 1,5 miliardy tun vody, což je asi 150krát větší množství, než se denně spotřebuje ve Velké Británii.

