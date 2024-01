Nedaleko lázeňské kolonády v Teplicích nad Bečvou se nachází nízký kopec. Na první pohled vypadá naprosto obyčejně. Zdání však klame. Je známý po celém světě. V jeho útrobách se totiž skrývá nejhlubší zatopená sladkovodní propast naší planety.

Cesta k ní se dá označit za pohodovou procházku. Zvládnu ji jak děti, tak také lidé v pokročilejším věku. Stačí se vydat po červené značce, která startuje od železniční zastávky. Jakmile vystoupáte po lesní cestičce, ocitnete se na nenápadné prostranství. To končí vyhlídkovou plošinou. Právě z ní si můžete prohlédnout fenomén, jenž jinde na světě nespatříte.

První písemná zmínka o Hranické propasti pochází z pera Tomáše Jordána z Klauznburku z roku 1580. „Rozprávěl mi jeden přítel, že za mladých let svých se pod vodu spustil, zda-li dno najde,” uvedl. O čtyřicet sedm let později ji do svého plánu Moravy zakreslil Jan Amos Komenský. Její hloubka se nejdříve měřila olovnicí. Poté se stala výzvou pro potápěče. Ti velmi rychle zjistili, že jeskyně s krápníkovou výzdobou pokračuje neznámo kam.

Hranická propast

Postupovali však pomalu. Museli se totiž vypořádat nejen s neproniknutelnou tmou, ale také s úzkými chodbami, strmými srázy a vysokým tlakem vody. V roce 1961 bylo zmapováno prvních šest metrů. Na konci 80. let minulého století se profesionálové dostali do sta metrů. Dalšímu průzkumu pomohly přístroje s heliovou směsí. Nejhlubší ponor provedl v roce 2015 Krzysztof Starnawski. Dosáhl 265 metrů.

Zdroj: Youtube

Tím však výzkum Hranické propasti neskončil. Na řadu přišly moderní technologie v podobě sond a ponorek. Každá z expedic přinesla nový rekord. „Stalo se nám, že od 430 metrů jsme měli dojem, že vidíme dno. Když jsme ale sestoupili níž, spatřili jsme další prostory. Ty jsme však již neprozkoumali, robot bohužel přestal fungovat, objevila se další záhada. Netušíme, kam prostory vedou ani co se v nich skrývá” svěřil se Seznam Zprávám Michal Guba z české speleologické společnosti Hranického krasu.

Společně s měřením hloubky se vědci rozhodli propast zmapovat. Pomocí dat ze šesti kamer a sonarových paprsků následně vytvořili její 3D plán. „Zjistili jsme, že se jedná o jednu obrovskou a dlouhou díru, která se ve 450 metrech začíná stáčet doprava,” doplnil Guba.

První na světě

Díky získaným informacím o složení vody nyní speleologové tuší, kam a kdy vyslat dalšího robota. „Můžeme dopředu odhadnout, jaká bude její kalnost, jež dokonce závisí i na fázích měsíce,” vysvětluje odborník.

Zdroj: Youtube

Své prvenství si Hranická propast drží od září roku 2016, kdy byla její celková hloubka včetně suché části 404 metrů. V roce 2022 bylo toto číslo překonáno o 115 metrů. Stala se tak světovým fenoménem.

Zdroje: www.denik.cz, www.kudyznudy.cz, www.novinky.cz