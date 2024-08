Externí autor 31. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Chcete mít krásné pevné a bohaté vlasy a nepomáhají vám ani vlasové přípravky ani všelijaké doplňky? Představte si, že vědci odhalili potravinu, která podporuje růst vlasů. A vsadíme se, že byste ji rozhodně netipovali.

Kdo by nechtěl mít zdravé a husté vlasy. Nejspíš se shodneme, že všichni. Problém je v tom, že zejména s přibývajícím věkem roste spousta faktorů, proč nám padají a jsou nekvalitní. Přitom stačilo docela málo, a sice přidat do jídelníčku zeleninu, která je podle vědců doslova balzámem pro vlasy. Řeč je o hrachu setém neboli hrášku.

Lahodný hrášek

Zelený hrášek, běžně nazývaný zahradní hrášek, je výživná zelenina, která v luscích ukrývá drobné kuličky, jež se dají jíst upravené na mnoho způsobů. Nejlepší jsou samozřejmě čerstvé. Díky svému bohatému nutričnímu profilu má konzumace zeleného hrášku mnoho výhod. Jednou z překvapivých je jeho schopnost lepšit vzhled a celkovou pohodu vašich vlasů.

Nutriční zásobárna

Co všechno najdete v hrášku? Kromě toho, že je vynikajícím zdrojem bílkovin, poskytuje velké množství vlákniny, fytochemické složky, je bohatý na různé biologicky aktivní sloučeniny jako jsou alkaloidy, glykosidy, flavonoidy, taniny a saponiny. Stogramová porce zeleného hrášku obsahuje 5 gramů bílkovin a 5 gramů sodíku. Poskytuje také 66 % vitaminu C, 10 % vitaminu B6, 8 % železa, 2 % vápníku a 8 % hořčíku. Rovněž se v tomto množství nachází i 81 kalorií s celkovými sacharidy 14 gramů, celkovým obsahem tuku 0,4 gramu a 5 g vlákniny.

Doktor přes vlasy

Tohle označení se k hrášku hodí zejména pro jeho množství složek, které přispívají k růstu a zlepšení kvality vlasů. Podívejte se, s čím vším vám může pomoci.

Předchází a opravuje poškození vlasů

Vlasy si nepochybně fénujete, barvíte, chodíte do bazénu a v létě se zdržujete na slunci. To vše jsou činnosti, které vaše vlasy poškozují. Ty jsou pak oslabené náchylnější k lámání a vypadávání.

Bohatý obsah bílkovin v zeleném hrášku pomáhá opravit vlasy tím, že vyplňuje mezery v poškozené kutikule a vytváří na vlasech ochranný štít.

Podporuje růst vlasů

Hrachový protein obsahuje aminokyseliny, které přispívají k produkci keratinu. Ten dále napomáhá k růstu vlasů a zabraňuje jejich vypadávání. Zelený hrášek, kromě jiného, obsahuje i živiny jako je L-arginin, biotin a isoflavony, které hrají klíčovou roli při stimulaci růstu nových vlasů. Vzhledem k tomu, že zelený hrášek obsahuje vysoké koncentrace železa, zinku a bílkovin, vlasy posiluje a podporuje jejich růst.

Obsahuje živiny šetrné k vlasům

Aby lidské tělo prospívalo, potřebuje řadu základních živin. A to samé platí i o vlasech. Pokud zařadíte do jídelníčku hrášek, získáte spoustu vitamínu A, který buňky potřebují k růstu a reprodukci. Jelikož vlasy rostou rychle, je jasné, že tohoto vitamínu spotřebují spoustu. Už jsme zmínili, že součástí nutričního hráškového koktejlu je i vitamín C, který je nezbytný k produkci kolagenu, základního proteinu potřebného k vybudování hlavní složky vlasů zvané keratin. A jestli máte lupy, pak se vám bude hodit i zinek a železo, jež jsou v hrášku přítomné také.

Hydratace vlasů

Pokud je hydratace nedostatečná, dochází k lámání vlasů, jelikož se stávají křehkými. Kromě toho se velmi snadno třepí. Zelený hrášek je bohatý na aminokyseliny, jako je glutamin, arginin a leucin, čímž pomáhá hydratovat pokožku hlavy. Napomáhá ke ztrátě vlhkosti vlasů a zanechává je hydratované, lesklé a pružné.

Zdroje: plus7dni.pluska.sk, sever.rozhlas.cz, peas.org