2 500 let starý hřbitov vraků na dně moře. Podívejte se na úchvatné záběry

Vědci objevili 2 500 let starý hřbitov vraků na dně moře.

Co leží na mořském dně tisíc metrů pod hladinou a jaké příběhy budou odhaleny pomocí geofyzikálních technik? Na to se snaží odpovědět mezinárodní tým vědců v rámci projektu Black Sea MAP, během něhož byly objeveny vraky lodí starých až 2 500 let.