Hříšný tanec patří mezi nestárnoucí filmové klasiky. Před 36 lety v něm ztvárnila Lisu Houseman, „hezčí a talentovanější“ sestru Baby herečka Jane Brucker. Tato role byla vrcholem její filmové kariéry. Na „place“ se totiž moc neohřála, u filmu ale zůstala. A Lisu byste dnes v ní dnes těžko hledali.

Hula Hana

Připomínat děj Hříšného tance (1987) není snad ani nutné. Víme také, proč byl „hříšný“. Při společenském tanci vyšších vrstev v 50. a 60. letech totiž museli mít tanečníci mezi sebou „prostor“. Jak víme, zaměstnanci letního střediska si nějakými společenskými pravidly smetánky hlavu nelámali, bavili se a tančili po svém – tělo na tělo, pohyby, no prostě jako náznaky „milostného splynutí"... Takže proto hříšný, jinými slovy nemravný či oplzlý. Jane coby filmová Lisa o sobě měla velké mínění. Nezazářila by však ani v jedné z uvedených kategorií, jak ukázala ve své prkenné taneční a pěvecké kreaci na závěrečném vystoupení. Pobavila, ale možná jen své hrdé rodiče, u diváku spíš vyvolala smích.

Ve filmu zaznělo i mnoho písní, dnes již evergreenů. Frances „Baby“ (Jennifer Grey) a její první láska, učitel tance Johnny (Patrick Swayze) tančili a předvedli svou slavnou zvedačku za tónů nezapomenutelné Time of My Life, která v kategorii nejlepší původní skladba získala Oscara, Zlatý glóbus a cenu Grammy. Jen tak mimochodem, nazpívali ji američtí zpěváci Bill Medley a Jennifer Warnes. Hula Hana, kterou za toporných tanečních pohybů zpívala Lisa sice není ověnčená vavříny, ale píseň složila sama Jane Brucker.



Taneční kreaci Lisy při zkoušce na představení si můžete připomenout na následujícím videu:



Zdroj: Youtube

Před i po „nemravným tancování“

Jane Rachel Brucker se narodila v malém městečku Falls Church ve Virginii v roce 1958 dne 14. května. Herectví vystudovala na umělecké škole ve Winston-Salemu ve Východní Karolíně. Jen pro zajímavost, jejím spolužákem byl Bruce Willis. Spolu se ve filmu ale nikdy neobjevili.

close info YouTube zoom_in Jane alias Lisa při závěrečném vystoupení, než třešničku na dort přidala Baby

Jane začínala s improvizační skupinou First Amendment v New Yorku. Rok před tím, než získala roli Lisy, se objevila ve čtyřech epizodách dvou seriálů. Ani po Hříšném tanci se hollywoodskou hvězdou nestala. Sice si krátce poté ještě zahrála v romantickém dramatu Stealing Home (Návrat do rodného města) a v televizním seriálu z lékařského prostředí Doctor Doctor. Po dlouhé pauze pak ještě ztvárnila postavu Kevinovy mámy ve filmu Vrať se ke dřezu (2005). To byla její poslední větší role, pomineme-li dokumenty a krátké filmy.

V Hollywoodu zůstala

Od té doby, co naposledy slyšela „kamera, klapka, akce“, tedy od roku 2010, píše filmové scénáře pro hollywoodské filmy. Jako dobrovolník pracuje v projektu pro ohrožené děti St. Monica Virginia Avenue, který uvádí i hry, které děti napsaly. Jane má z prvního manželství s hercem Brianem O’Connorem, které trvalo sedm let (1986-1993), dceru Sally (*1989). Po druhé se provdala v roce 2001 za fotografa Raula Vegu. Žijí spolu v Las Vegas a vychovali dceru Rachel (*2003).

close info Profimedia zoom_in Jane dnes jako hollywoodská scénaristka

Zdroje: www.tvguru.cz, www.thesun.co.uk, www.imdb.com, en.wikipedia.org