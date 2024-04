V době popularity filmu Hříšný tanec bychom jen těžko hledali známější sestry stříbrného plátna. Byly každá zcela jiná. Cílevědomá, hezká, ale nepříliš chytrá Lisa. A její mladší sestra, pro všechny ještě neopeřené ptáče, milá „tatínkova“ holčička Baby. Sestry Housemanovy. Co dělají herečky dnes?

Film Hříšný tanec byl pro obě herečky začátkem jejich kariéry.

Po až nečekaném úspěchu tohoto tanečního trháku pak šly ale každá svou cestou. Podívejme se, jak vypadají dnes Lisa a Baby. Nepoznáte ani jednu.

Francise neboli Baby, už dávno není tatínkova holčička

Jennifer Grey ztvárnila v „hříšňáku“ Baby, ale od té doby herečka urazila opravdu velký kus cesty. I přesto, že její nevinná tvářička si získala srdce milionů diváků, herečka se rozhodla pro poměrně razantní úpravu svého obličeje. Té dnes lituje…

Po Hříšném tanci podstoupila Jennifer Gray hned dvě plastické operace nosu, které výrazně změnily její vzhled. Herečka sama tvrdí, že po úspěchu Baby prožívala náročné období. Její tvář byla notoricky známá právě tak, jak vypadala předtím.

Ona ale po změně svého vzhledu toužila. Pak ale zjistila, že přestože ona byla spokojená, svět ji už s novým nosem nepřijal…

Přesto však pokračovala ve své herecké kariéře a přijímala různé role. Dokonce si v jednom sitcomu zahrála verzi sebe sama.

Greyová se po skončení Hříšného tance věnovala televizním filmům, sitcomům a hostování v seriálech, mimo jiné se objevila i v Přátelích. A co by fanoušky mohlo zajímat? Jennifer se také podílela na pokračování filmu Hříšný tanec 2, a to nejen jako představitelka hlavní role, ale také jako výkonná producentka.

V roce 2010 také vyhrála 11. sérii soutěže Dancing with the Stars – obdoba našeho Když hvězdy tančí. A právě tam ji potkala další osudová událost. Její změněný vzhled nebyl jedinou překážkou.

Když Jennifer potřebovala lékařské vyšetření kvůli účasti v soutěži, lékaři odhalili zranění páteře, které vyžadovalo operaci. Odhalilo však rakovinu, tu ale herečka nakonec úspěšně zvládla a vyléčila se. A dokonce se ji povedlo ještě mnohem více – v soutěži zvítězila. To ji skutečně neuvěřitelně potěšilo a dodalo sílu.

V posledních letech pracovala Jennifer Grey na memoárech, které vyšly před dvěma lety. Herečka v nich mimo jiné sděluje právě své životní postoje a svěřuje se se střípky ze svého života v záři reflektorů i mimo ni.

Jane Brucknerová už dávno nehraje

Babynu sestru, Lisu, ve filmu tu „hezčí“, starší a v každém případě cílevědomější, si zahrála herečka Jane Bruckerová.

Po Hříšném tanci už sice nepokračovala v započaté herecké kariéře, ale film jí přesto přinesl nečekaný úspěch. Málokdo to možná ví, ale Janě se na kultovním filmu tvůrčím způsobem podílela tím, že napsala text Lisiny písně Hula Hana pro talentovou soutěž. Tato píseň, ačkoli není tak uznávaná jako ostatní ve filmu, se díky jejímu výkonu stala sama o sobě kultovní.

Pomohla tak filmu nejen ušetřit na rozpočtu, ale výrazně tím pomohla i sama sobě, což tehdy ještě netušila. Autorská práva na tuto píseň se totiž později ukázala být pro Bruckerovou poměrně lukrativní a vydělala více, než kolik dostala za svou roli Lisy ve filmu.

Po filmu Hříšný tanec se herečka stáhla ze záře reflektorů a soustředila se na svůj osobní život a rodinu. Objevila se sice ještě v několika filmech, ale její poslední významná role na plátně byla z roku 2010. Od té doby přešla k psaní filmových scénářů.

Udělala pak malou výjimku, když se v roce 2022 objevila jako hostující porotkyně v taneční soutěžní show na motivy filmu.

Stále s razítkem Hříšného tance

Dopad filmu Hříšný tanec na život obou hereček, Greyové i Bruckerové byl hluboký.

Pro Jennifer Greyovou to byla určující role, pro Bruckerovou naopak její „mimoherecká“ aktivita znamenala nečekaný finanční přínos a trvalé spojení s kultovním filmovým dílem. Cesty obou hereček, které ani ve filmu nebyly ukázkově se milujícími sestrami, se však rozešly.

Na jednu z jejich sesterských roztržek se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Každá z nich si ale v sobě nese zážitky z tohoto filmu. Jak by také ne? Hříšný tanec se hraje dodnes! Je to jeden z těch filmů, na který se rádi podíváme o Vánocích i kdykoli během roku. Hity z něj jsou totiž doslova nesmrtelné.

Zato herečky, ty byste dnes už asi nejspíš nepoznali.

