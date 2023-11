Psychologické testy mají různou podobu. Příkladem je i ten náš. Je na něm vyobrazených 15 hrnečků. Ten, který vyberete, prozradí, čím nad ostatními vynikáte a čím jste jedineční. Sedí to naprosto přesně!

Vhled do duše

Pokud jste zvolili hrneček č. 1, jste zábavný, usměvavý člověk, který je rád středem pozornosti. V životě dáváte přednost jednodušším cestám. Je nutné naučit se zodpovědnosti a nebát se životních výzev.

close info Pinterest zoom_in Který z hrníčků je ten váš?

V případě, že jste si vybrali hrneček č. 2, jste člověk s upjatým přístupem k životu. Musíte se zbavit strachu a začít dělat nezávislá rozhodnutí. Posílí to vaše sebevědomí.

Pokud je vaším favoritem hrneček č. 3, jste bezkonkurenční pracovník. V osobním životě však postrádáte rovnováhu. Vaším úkolem je naučit se starat více o sebe a méně o ostatní, abyste konečně žili podle svých představ.

V případě, že jste zvolili hrneček č. 4, jste neustále v pohybu a neradi zůstáváte sami se svými myšlenkami. V tom jste skutečně jedineční. Přesto se musíte naučit zůstat v klidu. Jen tak oceníte krásu života.

Pokud jste zvolili hrneček č. 5, jste velice laskavý člověk. Nemáte problém rozdat se druhým. Zapracovat byste měli na své sebelásce, abyste konečně okusili radost, kterou vám život přináší.

V případě, že jste zvolili hrneček č. 6, jste nadmíru pracovitý člověk, který touží po změně. Zkuste zapracovat na něčem, co kromě ostatních přinese radost i vám.

Pokud jste vybrali hrneček č. 7, vynikáte láskou k rutině. Život je ale o objevování nových obzorů a vy si to musíte dovolit. Přihlaste se na kurz šití nebo zajděte sami do nové kavárny. Uvidíte, že se vám to bude líbit.

Jak hrneček je váš?

V případě, že jste zvolili hrneček č. 8, jste kreativní jedinec, který až příliš často prokrastinuje. Vaším úkolem je začít plnit vše, co jste si zapsali na svůj seznam. Na nic nečekejte, na to je čas až příliš drahý.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pokud jste zvolili hrneček č. 9, vynikáte ve snaze všem se zalíbit. Usilujete o uznání. To z vás ale spokojeného člověka neudělá.

Hrneček č. 10 symbolizuje výkonné a otevřené jedince, kteří často potlačují svou intuici. Zkuste se na ni více zaměřit a občas se nechte unést proudem.

V případě, že jste zvolili hrneček č. 11, jste člověk plný nejistot. Všechno rozděláte, máloco dotáhnete do konce. Na tom je nutné zapracovat. Přestaňte se srovnávat s ostatními.

Pokud jste vybrali hrneček č. 12, jste neustále dobře naladění. Vaše nálada ale ne vždy odpovídá vašemu vnitřnímu rozpoložení. Dbejte víc na své pocity a méně na své okolí.

Hrneček č. 13 symbolizuje člověka, jehož mysl je zahlcená okolním světem. Zkuste vypnout. Změňte styl myšlení a vrhněte se střemhlav dobrodružství.

Pokud jste zvolili hrneček č. 14, vynikáte svou strnulostí. Musíte konečně něco podniknout. Jen tak si vystavíte život svých snů.

V případě, že je vaším favoritem hrneček č. 15, jste člověk, který se rád baví a který se vyhýbá hlubším prožitkům. Emoce jsou ale nedílnou součástí šťastného a spokojeného života, tak je k sobě občas pusťte.

Zdroje: www.wildandcreative.com, tea101.teabox.com, www.buzzfeed.com