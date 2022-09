Vědci objevili hrob záhadné ženy. Ve vlasech měla ukrytý zlatý poklad

Elena Velímská

Při stavbě nové trasy dálnice A3 do města Oradea (Velký Varadín) v rumunské župě Bihor v Transylvánii práci silničářů vystřídala práce archeologů, kteří zde od března do června 2022 prováděli vykopávky. Odryli hrob zatím neznámé ženy a skrýš s mimořádným pokladem z doby eneolitu, jaký nemá v Evropě obdoby.

Jedinečný nález

Na vykopávkách na silnici do Oradea pracoval tým archeologů z Muzea Ţării Crişurilor (Oradea) a odborníci z dalších institucí, Muzea Ai Crisurilo, Fakulty historie a filosofie Babes-Bolyai a rumunského Institutu archeologie a dějin umění. Archeologický projekt vedl C. Ghemiș, který nález označil za „fenomenální, jaký není nikde jinde ve střední ani východní Evropě.“ Z archeologického a památkového hlediska, jak řekl, to je nejvýznamnější a nejdůležitější objev. Dle historika a ředitele oradeaského muzea G. Moise je jedinečný, protože jde o zlato z doby měděné (eneolitu). Co tedy vědci vykopali?

Co skrývala skrýš

Na místě budoucí silnice archeologové vykopali hrob ženy. Ve skrýši u nálezu jejich ostatků byly nalezeny šperky. Je to 169 zlatých prstenů, které žena nosila ve vlasech, dále 800 kostěných korálků a zdobený spirálovitý měděný náramek. Nyní jsou zkoumány v laboratořích. O nálezu informoval rumunský deník Agerpres, pro který hlavní archeolog uvedl, že je nález „… mimořádně bohatý na období doby měděné.“ Archeologové šperky datovali do roku 4 500 př. n. l. Zlaté kroužky si tedy žena vplétala do vlasů před 6 500 lety. Co o ní archeologové zjistili?

Bohatá a vysoce postavená

U ostatků v hrobě nebyly nalezeny žádné zbraně. Což od počátku vedlo k domněnce, že to je žena. To se potvrdilo při zkoumání kostry. Ta také ukázala, že žena byla poměrně vysoká a dobře živená. Zuby měla ve velmi dobrém stavu, takže byla vysokého postavení. Šperky pak nasvědčují, že musela být i velmi bohatá. Ostatky byly odeslány do laboratoří v Târgu Mureș v Transylvánii a do Holandska na datování pomocí uhlíku a na testy DNA. Ředitel muzea Moisa uvedl: „Chceme zjistit, k jaké kultuře žena patřila. Také zda byly prsteny vyrobeny ze zlata ze Sedmihradska.“ Muzejníci doufají, že se o ženě dozví co nejvíc.

Kromě vzácného nálezu z doby měděné archeologové na místě vykopali i předměty z neolitu, doby bronzové, z období Říše římské a ze středověku.

Zdroje: www.sciencealert.com, interestingengineering.com