Některé starověké památky nás občas uvedou do rozpaků, když na nich spatříme třeba mobilní telefon, fotoaparát, raketu anebo jiný výdobytek moderní doby. Momentálně je ve hře to, že staří Řekové používali laptopy. Samozřejmě je to odvážné tvrzení, ale našlo si stoupence.

Kolem historických objektů existují mnohé konspirační teorie. Jednou z těch novějších je starořecká socha z roku 100 př. n. l., na níž žena zdánlivě otevírá moderní notebook. Název sochy je Hrob Naiskos trůnící ženy s obsluhou a upoutala pozornost konspiračních teoretiků proto, že její laptop anebo možná i tablet má jakési podivné dva otvory. Samozřejmě jsou ve hře moderní USB porty, což by pak znamenalo, že žena na soše staré přes 2000 let skutečně třímá v rukou moderní elektronické zařízení. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Delfy – spojnice mezi nebem a zemí

Podoba zařízení v ženině ruce dráždí konspirační teoretiky, kteří přišli na to konto s nejednou teorií. Popis sochy, která je vystavována, říká: "Žena, která leží v polštářovém křesle, se natahuje, aby se dotkla víka mělké truhly, kterou na tomto pohřebišti drží služebná."

Je tato mělká truhla skutečně laptop? Těm, kdo chtějí uvěřit, se tato možnost opravdu nabízí, protože žena zachycená sochou byla údajně vědma. Vzhledem k jejím údajným nadpřirozeným schopnostem pak vypadá mělká truhla jako novodobý notebook. To pak podporuje i tvrzení, že Delfská věštírna byla i podle historických pověstí schopna komunikovat s vyspělými mimozemskými populacemi. Delfy byly místem, odkud se dalo hovořit s bohy, a dokonce i cestovat v čase. Kromě toho zde samozřejmě byly řešeny i tak pozemské věci, jako veřejná politika i osobní záležitosti.

Co je to za zvláštní předmět?

Pro podporu této málo pravděpodobné teorie hovoří i fakt, že žena na soše svým prstem jako by manipuluje s dotykovým zařízením. Existovala tedy za starého Řecka wi-fi?

Realistická vysvětlení se také nabízejí: Je totiž skutečně možné, že se jednalo o tablet, ale rozhodně ne v moderním smyslu slova. Spíše žena drží voskovou tabulku, na kterou se psalo stylusem nebo perem, popřípadě by mohla mít v rukou i šperkovnici. V knize "Greek Funerary Sculpture: Catalogue of the Collections at the Getty Villa" autorka Janet Burnett Grossmanová napsala, že žena na reliéfu, pravděpodobně otrokyně, sahá po "víku otevřené ploché schránky nebo zrcadla".

Ale proti těmto střízlivým názorům opět stojí konspirační teoretici, kteří považují zařízení za příliš tenké. A proč by pak byly na „laptopu“ ony dva „USB otvory“?

Vstup do posmrtného života

Ne, staří Řekové neměli přenosné počítače, ani v roce 100 př. n. l. neměli Wi-Fi. Ač tato populární fotka 2100 let starého reliéfu, která zahltila sociální média, nebyla upravena ani "digitálně vylepšena", zázrak se na ní nestal.

Muzeum v Kalifornii, ke je socha vystavena, nabídlo tento komentář: "Zobrazení zesnulého, který se natahuje po předmětu drženém sluhou, má v řeckém pohřebním umění dlouhou historii a pravděpodobně odkazuje na naději na pokračování pozemských radostí v posmrtném životě," napsalo muzeum v popisu.

I přesto se ale lidé na sociálních sítích přou a předkládají jejich zaručeně pravdivé teorie. Například tu, že jde jednoznačně o kopírák, známý po celém starověkém světě a používaný od námořníků až po školáky. Podle tohoto uživatele jsou USB porty zobrazené na fotografii ve skutečnosti kovové podpěry používané v rámci sochy k podepření části kopírovací knihy, která je nejblíže k divákovi.

Za zmínku stojí i teorie, že žena drží v ruce tzv. abakus, který sloužil v řeckém období k měření a byl hojně používán na řeckých trzích a v řecké architektuře. Má kovové příčky a korálky pro měření.

Co myslíte, že je to za předmět?

Zdroje: indianexpress.com, www.huffpost.com