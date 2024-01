close info YouTube

Elena Velímská 14. 1. 2024 22:20 clock 4 minuty video

Není zcela neobvyklé, že se nám herec vepíše do srdcí jedinou rolí a pak z filmového světa zmizí. V tom hudebním to až tak běžné není. Hity těch či oněch let si obvykle s interprety spojíme, nějaký čas na scéně vydrží, něco o nich víme. Ruku na srdce, pamětníci i mladí, je to i v případě Hrobaře?

Kapela jednoho hitu (?) Nemusíme se vracet do 90. let, abychom si hit Hrobař připomněli. Pomineme-li koncertní podia, i dnes zní z éteru některých rozhlasových stanic, přinejmenším jako písnička na přání. Kapela, která tuto již kultovní píseň nazpívala a složila, se svým způsobem stala kapelou jednoho hitu, jak se o ní říká, ale její fanoušci určitě souhlasit nebudou. Její kořeny sahají až do 70. let, kdy ji v roce 1975 založili bratři František a Miloš Hrnčiříkovi ze Zlína, kteří si brzy získali v rodném kraji jméno. Na svého Hrobaře si musela nějakých dvacet let počkat, dokud osud nesvedl dohromady Jaroslava Bobowskeho, dnešního frontmana a baskytaristu Daniela Hrnčiříka. close Magazín Kam se poděl zpěvák Martin Maxa? Překročil 60, tvář mu upravil plastický chirurg a už byste ho nepoznali Zdroj: Youtube Krátká navštívenka Zpěvák, textař a skladatel Jarda Bobowski jako dítě zpíval v dětském sboru, stát se zpěvákem ale netoužil. Na podium ho, obrazně řečeno, přivedly tři akordy, které ho naučila hrát maminka, když byl v prváku na strojní průmyslovce. Jakmile se jeho prsty seznámily s hmatníkem a strunami, začal hrát písničky k táboráku. Rozhodnutí věnovat se muzice přišlo o dva roky později. To už muzicíroval v amatérské kapele Anonym, kterou dal sám dohromady. Kromě zpěvu hraje na akustickou kytaru, ovládá i ukulele. Má tři dcery, Nikolu, Alexandru a Kristýnu, ve formě se udržuje boxováním, přesněji řečeno kickboxem. close info YouTube zoom_in Frontman skupiny Jarda Bobowski Baskytarista Dan Hrnčiřík je synem výše zmíněného Františka a v muzikantské rodině vyrůstal. Ovládá i zobcovou flétnu. Je otcem Amélky a Marielky. Struny elektrické kytary a klávesy v kapele rozeznívá textař a její producent Jaroslav „Yarda“ Mikoška. Hrát na klasickou kytaru a klavír se učil v lidové škole umění. Chtěl studovat hudební konzervatoř, ale nepřijali ho. Než se přidal k „hrobařům“, měl už zkušenosti z jiných kapel. Dceru má jednu – Lauru. Na bicí nástroje a perkuse je doprovází Daniel Wolczik. close info Wikipedia zoom_in Daniel Hnčiřík, pro kterého je kapela i rodinnou historií To jsou čtyři muzikanti, muzikanti, kteří si říkají Premier. close info YouTube zoom_in Premier a její Hlasolamy Premier Někdy na konci 80. let hledal výše zmíněný pan František partu mladých muzikantů, která by s nimi koncertovala jako předkapela. Pomáhal mu jeho syn Dan. O Jardově kapele věděl, a tak jednou zavítal se svým kamarádem kytaristou na její zkoušku s tím, že k sobě hledají zpěváka a bubeníka. Že si pan Jaroslav nenechal šanci vystupovat na veřejnosti proklouznout mezi prsty je nasnadě. Zlákat se nechal i bubeník Staňo Vinkler. Od roku 1990 pak začali koncertovat jako hudební uskupení Attak. close Magazín Jak dnes vypadá idol z Kamaráda do deště Sagvan Tofi? Je mu už 59 let. Poznáte ho? video Když „stará“ Premier bratří Hrnčiříkových skončila, Jarda a Dan převzali její žezlo a pod stejným názvem v roce 1992 kapelu obnovili. Spolu s nimi v ní zpočátku hráli Martin Motýl, Michal Vašica a Pavel Ivanovský. A ti všichni jsou spoluautoři Hrobaře, o jehož popularitu se zasloužil i „bláznivý“ videoklip v režii Filipa Renče. Do povědomí posluchačů se rychle dostali i zásluhou populárního pořadu Terezy Pergnerové Eso. Ta s nimi dokonce nazpívala pro videoklip písničku Hlupáku, najdu tě mistrů „Svěrák & Uhlíř“, kterou můžeme znát z pohádky Princové jsou na draka. Terezu, Premier a písničku si můžete připomenot v následujím (možná zapomenutém) „divokém“ videoklipu: Zdroj: Youtube K tváři kapely přispěli i skvělí zvukaři, zejména Petr Slezák, stejně jako olomoucký spisovatel, autor prózy a poezie Jaroslav Irovský, který svými texty opatřil některé z jejích písní (album Hlasolamy, 2018; Svět jedniček a nul, 2021). Pop rocková Premier je (kromě kratičké přestávky v roce 2000) na hudební scéně více než třicet let. Své první album ze čtrnácti vydala v roce 1993, na kontě má už přes dvě desítky videoklipů. Kluci – dnes již padesátníci – stále koncertují, vystupují i v komornějším prostředí v klubech. Svého Hrobaře stále hrají, a stále posluchače nepřestává bavit. Ve svém bohatém repertoáru však mají písničky s tímto hitem srovnatelné, snad i lepší, jichž melodie a text též utkví v hlavě. Hrobař, ale zůstává Hrobařem… close info Wikipedia zoom_in Kapela Premier dnes O historii kapely vydal publicista Jakub Malovaný knihu Premier: Kompletní příběh. Křest měla na koncertě kapely v září 2023. Zdroje: tn.nova.cz, jakubmalovany.cz, jakubmalovany.cz/rocksound, cs.wikipedia.org

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít