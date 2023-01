Období kolem roku 2200 př. n. l. bylo pro egyptskou kulturu zlomové. Vládci ztráceli kontrolu nad říší, panovaly nepokoje, lidé hladověli a umírali. Odhalit, co přesně Egypt destabilizovalo, může pomoci hrobka, kterou našli čeští odborníci.

Před 4200 lety se zhroutila jedna z civilizací, kterou dodnes obdivujeme. Starověký Egypt, jehož kulturu symbolizují pyramidy, víra v posmrtný život a mumifikace. Po necelém jednom tisíciletí stability a prosperity se z neznámých důvodu ústřední moc rozložila a na déle než sto let zavládl chaos.

Začátek konce nastal během let 2216 až 2153 př. n. l., za vlády faraona Pepiho II. Četná vojenská tažení, sucho a nízký výnos pěstovaných plodin způsobil, že země chudla. Hladomor a absence základních ekonomických a sociálních potřeb obyvatel způsobila, že se říše rozpadla na menší územní celky.

Vědci dodnes netuší, co konkrétně rozpad Staré říše způsobilo. Mohl za něj samotný Pepi II.? Neschopnost jeho nástupce Merenre II. znovu společnost sjednotit? Nebo úpadek začal mnohem dříve a nešlo mu zabránit?

Hrobka Chentkaus III.

Podle českých egyptologů je nejpravděpodobnější třetí možnost. Hypotézu může potvrdit hrobka dosud neznámé královny Chentkaus III., manželky faraona páté dynastie Raneferefa, který vládl v letech 2460 až 2458 před naším letopočtem, jež byla nalezena v pyramidové nekropoli v Abúsíru.

V nenápadné pohřební komoře byly objeveny nejen lidské pozůstatky, ale také třicet kusů nádobí, keramika, dřevěné a měděné výrobky nebo zvířecí kosti. Egyptolog Miroslav Bárta věří, že artefakty, společně s hieroglyfy na stěnách, mohou napovědět nejen to, za jakých podmínek královna žila, ale co předcházelo pádu Staré říše. Zemřela totiž jen dvě stě let předtím.

Pád Staré říše

Odborníci proto předpokládají, že už za jejího života se začal objevovat vliv mocenských skupin a touha po demokracii. Zároveň již země čelila změnám klimatu a problémům se suchem.

Rozluštění nápisů bude podle egyptologů nějakou chvíli trvat. Už nyní ale vedoucí této části abúsírského projektu, docent Jaromír Krejčí oznámil, že: „Objev přináší nové informace k dějinám Egypta doby poloviny 5. dynastie.”

