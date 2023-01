Terakotová armáda je skupina více než 8 000 soch vojáků a koní, které byly nalezeny v archeologickém nalezišti v Číně. Tyto sochy byly vytvořeny pro posmrtného císaře Qin Shi Huanga a byly uloženy v hrobce, aby jej chránily po smrti. A to se daří. Armáda vzbuzuje děs i respekt.

Jednotlivé sochy obrovské armády byly vytvořeny z hlíny, což jim dalo i pojmenování "terakotová armáda". Navíc jsou jednotliví „vojáci“ vytvořeni v různých pozicích a velikostech, od malých figur až po velké sochy koní a vojáků v plné polní výstroji. Tyto sochy jsou vynikajícím příkladem uměleckého řemesla a technologie z doby císaře Qin Shi Huanga, který vládl ve 3. století před naším letopočtem.

Objev, který udivil celý svět

Sochy byly objeveny v roce 1974 a od té doby se staly jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Číně. Jsou považovány za jedno z největších světových uměleckých a historických objevů. Místo se přitom jevilo jako velmi nenápadné, protože se našlo v poli v čínské provincii Šen-si. Nejprve byly nalezeny fragmenty lidské postavy z hlíny. Ale následovalo mnohem více „postav“.

Postupně archeologické vykopávky odhalily, že pole se nachází nad řadou jam, které byly zaplněny tisíci terakotovými postavami v životní velikosti. Nejednalo se jen o vojáky, ale i o akrobaty, vážené úředníky i další zvířata kromě koní.

Na historii terakotové armády se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Účel terakotové armády

Účelem terakotové armády bylo chránit císaře Qin Shi Huanga i po smrti. Proto byly sochy uloženy v hrobce tohoto císaře, kde jej měly nejen chránit, ale i posílit jeho moc v posmrtném světě.

Sochy byly vytvořeny jako náhradní armáda, která by chránila císaře před nepřáteli a sloužila mu v posmrtném světě, stejně jako mu sloužila v „našem“ světě.

Dalším účelem soch bylo posílit císařovo posmrtné postavení a ukázat jeho moc a bohatství. A pak jsou tu i strašlivé legendy, které varují kohokoli před porušením hrobky.

Preciznost i strach

Terakotové sochy byly vytvořeny s velkou precizností a zvláštní pozornost byla věnována detailům, což naznačuje, že byly považovány za důležité symbolické artefakty. Mnoho z těchto soch si bylo velmi podobných, a tak se spekuluje, že byly tvořeny ve velkém množství a byly k dispozici pro pohřební rituál.

Čchin Š'-chuang byl skutečně impozantní první císař dynastie Čchin, který vládl v letech 221-210 př. n. l. Zatímco velká část nekropole v okolí mauzolea byla prozkoumána, samotná císařova hrobka nebyla nikdy otevřena, přestože se kolem ní vznáší obrovské množství intrik a dokonce se hovoří i o nebezpečí. Archeologové se navíc obávají, že by vykopávky mohly hrobku poškodit, čímž by přišli o důležité historické informace. V současné době by bylo možné do hrobky vstoupit pouze invazivními archeologickými technikami, čímž by hrozilo vysoké riziko nenapravitelného poškození. I přesto se vědci snaží do hrobky alespoň nahlédnout díky pokročilým technologiím.

Navíc se traduje, že hrobka je napojena na nástražné systémy, které byly navrženy tak, aby zabily každého narušitele. Říká se, že řemeslníkům bylo nařízeno vyrobit kuše a šípy nabité tak, aby vystřelily na každého, kdo do hrobky vstoupí. A to není vše – v hrobce je prý i smrtonosná rtuťová řeka…

Díky kombinaci všech těchto hrozeb je hrobka dosud nedotčena. Jednou z hrozeb je pak i zpráva, kterou sepsal starověký čínský historik. Jmenoval se Sima Qian a přibližně 100 let po smrti Qin Shi Huanga vysvětlil, že hrobka je napojena na nástražné systémy, které byly navrženy tak, aby zabily každého narušitele.

Zůstává zapečetěná a neviditelná, ale možná bude v budoucnu její tajemství po 2200 letech odhaleno.

Zdroje: www.iflscience.com, www.aceinland.com, www.livescience.com