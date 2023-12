Externí autor 15. 12. 2023 10:25 clock 3 minuty video

Od doby, kdy byla zcela náhodou objevena hrobka prvního čínského císaře, uplynulo už takřka 50 let. Stále ale nebyla prozkoumána. Archeologové se do ní bojí vejít. Ti, kteří se ji totiž pokusili navštívit, posléze onemocněli záhadnou nemocí a zemřeli. Co se v hrobce nachází?

29. března 1974 bylo pro několik čínských farmářů zdánlivě dnem jako každý jiný. Pracovali na poli, když najednou objevili pár kusů keramiky, které připomínaly části lidské postavy. Farmáři proto kontaktovali archeology. Ti okamžitě na místě začali kopat a v následujících měsících objevili celkem čtyři podzemní chodby. Právě v nich byla objevena sbírka soch vyrobených z keramiky. Šlo o Terakotovu armádu.

Terakotova armáda

Terakotova armáda měla sloužit jako strážce hrobky prvního císaře Čchin Š'-chuang-ti, z dynastie Čchin, vládce ze 3. století před naším letopočtem. Alespoň to ve svých pamětích uvádí historik S’-ma Čchien, který žil zhruba 100 let po úmrtí prvního čínského císaře. Každá ze soch byla podle něj vybavena kuší, které měly zavraždit každého, kdo se pokusí do hrobky vstoupit. Zároveň se v chodbách nachází několik řek, v nichž měla téct rtuť, která je pochopitelně jedovatá. Podle historika byla hrobka takto střežená hned z několika důvodů. Prvním z nich byla ochrana samotného císaře v jeho posmrtném životě. Druhým je pak střežení ohromného pokladu, který se v hrobce údajně nachází.

Záhadná úmrtí

Slova o kuších a řekách plných rtuti se vědcům zdála jako pouhé báchorky, je ale pravdou, že při výzkumu, který byl proveden v roce 2020, se ukázalo, že v půdě kolem hrobky se skutečně nacházelo větší množství rtuti.

Tomu, že v hrobce i v chodbách, které k ní vedou, číhá velké nebezpečí, přispívá i fakt, že dva z farmářů, jež v roce 1974 objevili kousky keramických soch, krátce po objevu onemocněli neznámými chorobami. Jeden z nich byl doslova prolezlý nádory, druhému pak prý slezla kůže z těla. Mohla za to jedovatá rtuť nebo snad nějaká kletba?

Hrobku střeží na 8 tisíc soch bojovníků

Nikdo se neodváží vstoupit

Kvůli obavám byl vstup do podzemních chodeb zapečetěn a je pečlivě hlídán. Samotná hrobka čínského krále dosud nebyla otevřena, a tak se může jen spekulovat o tom, co se v ní nachází. Vědcům se zatím podařilo jen s pomocí speciálních laserových skenerů hrobku zmapovat a přišli na to, že je velká zhruba jako fotbalové hřiště. Zároveň se v ní nachází několik chodeb.

Jaká další tajemství hrobka skrývá, není jasné. Jediné, z čeho lze vycházet, jsou informace poskytnuté historikem S’-ma Čchienem. Skutečně se v hrobce nachází poklad, o kterém se nikomu ani nesnilo? Nebo snad skrývá tajemství, která je lepší nikdy neodhalit? To jsou otázky, na které lidstvo možná nikdy nenajde odpověď. Archeologové totiž nemají obavy jen o své zdraví. Bojí se i toho, že by se při prozkoumávání mohla hrobka nenávratně poškodit. Zatím neexistuje vybavení, které by nám umožnilo hrobku bezpečně prozkoumat.

