Vědci našli podivné stříbrné ruce. Staly se velkou historickou hádankou

Natálie Borůvková

Co ukrývá etruská nekropole?

Foto: Angelo Giampiccolo / Shutterstock

V devatenáctém století byly starověké etruské hrobky ve Vulci, asi 120 km severozápadně od Říma a 40 km západně od Viterba, důležitou zastávkou na cestách po Evropě. V jedné z nich vědci objevili stříbrné ruce. Jsou pro ně jednou velkou hádankou.

Od konce osmnáctého století, kdy byly na příkaz kardinála Guglielma Pallotty provedeny první oficiální vykopávky, bylo v oblasti nalezeno množství pohřebních míst, od prostých až po velkolepé.

V etruské hrobce se našly podivné stříbrné ruce

V Necropoli dell'Osteria, v překladu "Nekropoli hospody", se cestovatelé setkali s působivě vystavěnými a bohatě zdobenými pohřebišti ze 7. až 4. století př. n. l..

Ta patřila etruské kultuře, jež kdysi obývala tuto oblast.

Některé z hrobek dostaly v moderní době sugestivní názvy, aby přilákaly více návštěvníků. Jednalo se o Hrobku Slunce a Měsíce, Hrobku vykládaného stropu nebo Hrobku Panathenaiky, pojmenovanou podle posvátných atletických a literárních her.

Ty se stejně jako hry olympijské konaly každé čtyři roky v Athénách. Byly určeny k oslavě bohyně stejného jména.

Navzdory své popularitě před 150 lety však byly hrobky jako turistický cíl opuštěny a nakonec ztraceny. "Hrobka Slunce a Měsíce byla nejvýznamnějším pohřebním komplexem v oblasti a víme, že až do poloviny 19. století byl areál přístupný návštěvníkům," říká archeolog Carlo Casi, který spravuje archeologický park Vulci z pověření místní archeologické superintendence Etruria Meridionale. Od té doby ho však doslova pohltila příroda."

Pro vědce jsou velkou hádankou

Před třemi lety se Casi se svým týmem vydal znovuobjevit Hrobku Slunce a Měsíce na základě topografických map oblasti, z nichž některé pocházely z 19. století.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

"Bohužel se nám hrobku nepodařilo znovu najít, pravděpodobně proto, že lidé, kteří mapy oblasti kreslili, udělali při její lokalizaci několik chyb," říká Casi.

Ale jak už to v archeologii bývá, ačkoli začali hledat jednu věc, Casi a jeho tým nakonec našli něco zcela jiného.

Objevili více než dvacet malých hrobů a hrobek a dva větší pohřební komplexy, z nichž ten nejpozoruhodnější jak obsahem, tak názvem - Hrobka stříbrných rukou - předčí vše, co se na místě našlo dříve.

Co tyto "ruce" mají znamenat je pro vědce zatím velkou hádankou. Je třeba více věděckých bádání, aby se přišlo na to, co daný objev skutečně znamená.

Etruskové, jedna z prvních a nejzáhadnějších italských civilizací, žili severně od Říma v dnešních oblastech Toskánska a Umbrie. Jejich civilizace trvala přibližně 1 000 let a svého vrcholu dosáhla zhruba v 7. až 6. století př. n. l., než její města nahradila římská sídla.

